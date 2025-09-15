El estigma del suicidio, esta semana en ‘Ídolos de Tara’

El programa de igualdad de la Radio Canaria aborda la salud mental y el sufrimiento psíquico de las mujeres. Contará con el testimonio de una mujer que superó una depresión profunda

Analizará la diferencia en la ideación suicida entre sexos, con datos del informe de la entidad ATELSAM

El programa de igualdad de la Radio Canaria, ‘Ídolos de Tara‘ aborda este martes 16 de septiembre a las 18:30 horas el sufrimiento psíquico de las mujeres. Con motivo de la reciente conmemoración del Día Mundial de Prevención del Suicidio, el programa ha querido contar con el testimonio de Celia, una mujer que tuvo episodios de ideación suicida derivados de una depresión profunda.

Testimonios de superación como el suyo son fundamentales para cambiar el relato que durante años ha existido acerca del suicidio y que se caracterizaban por la ocultación incluso en los medios de comunicación porque se creía que informar de ello generaba un efecto imitación. Esa realidad, por suerte, ha cambiado y se trabaja para hacer prevención precisamente a través de la información.

Las mujeres tienen más pensamientos suicidas

La entidad Salud Mental Atelsam ha colaborado en este programa. Precisamente, desde ATELSAM se elaboró en su momento un informe de salud mental con perspectiva de género que se ha convertido en referencia en las islas. Según las personas expertas, los hombres tienen un mayor número de intentos autolíticos, pero son las mujeres las que los idean con más frecuencia. La carga de cuidados, la violencia de género y otro tipo de discriminaciones vinculadas al sexo están detrás de la mayoría de patologías vinculadas a la salud mental.

Sin noticias del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Otro de los asuntos de los que se hará eco ‘Ídolos de Tara’ esta semana es de la inquietud que está generando entre colectivos feministas el destino de los cerca de 10 millones de euros del Fondo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que tendría que distribuir el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Igualdad. El programa abordará este asunto con Nereida Vizuete, integrante de la Asociación de Mujeres Zuleima.