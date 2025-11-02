ES NOTICIA

El frío se resiste a llegar a Canarias

Redacción RTVC
Este fin de semana el Archipiélago ha disfrutado de buen tiempo con cielos despejados y temperaturas veraniegas

El frío se resiste a llegar a Canarias. Imagen de Archivo

Primer fin de semana de noviembre y el frío se resiste a llegar prácticamente en toda Canarias. En algunos puntos del Archipiélago, los termómetros han alcanzado los 30ºC, una temperatura inusual para la época de otoño, pero que en Canarias no conoce de estaciones.

En tan solo 24 horas, las temperaturas han subido más de cinco grados, protagonista indiscutible en pleno mes de noviembre y más de un mes después de despedir el verano.

Especialmente las zonas de interior son las que más están notando el aumento de temperaturas. No obstante, muchos han aprovechado este fin de semana para ir a la playa y darse un chapuzón con un tiempo que acompaña.

Los más optimistas esperan que el buen tiempo aguante un poco más con un clima que invita a pasear y estar cerca del mar. Porque aunque el calendario marque el mes de noviembre, parece que el verano en Canarias aún no ha finalizado.

