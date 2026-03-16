Según lo avanzado por el Gobierno, el plan incluirá medidas estructurales y coyunturales

RTVC

El Gobierno aprobará el viernes, en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, el plan de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas en España de la guerra en Irán.

El Ejecutivo ha informado este lunes de la fecha concreta en la que aprobará ese plan de respuesta integral ante la guerra después de que viniera asegurando que lo haría lo antes posible.

De acuerdo con lo que ha avanzado el Gobierno, ese plan incluirá medidas estructurales y otras coyunturales ante la situación provocada por el conflicto en Oriente Medio.

El Gobierno aprobará el viernes el plan de medidas para hacer frente a la guerra en Irán. Efe

Fuentes del Ejecutivo han recalcado que la intención es proteger a los más vulnerables y a los sectores más afectados por la subida de los precios y que planteará las medidas después de los contactos que sigue manteniendo con los grupos parlamentarios, los agentes sociales y los sectores especialmente expuestos.

Este mismo lunes, tanto el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ya habían adelantado que las medidas se aprobarían esta semana.

Los más afectados; el sector agroalimentario y el transporte

Cuerpo ha subrayado que el sector agroalimentario y el del transporte son los más afectados por la escalada de precios, tanto de los carburantes como de otros productos como los fertilizantes, y que está centrado especialmente en frenar el encarecimiento de la energía para que no desemboque en «efectos de segunda ronda» que eleven los precios de otros productos.

Pero ha vuelto a descartar la rebaja del IVA de los alimentos, aunque ha puntualizado que si estos se encarecieran, el Gobierno está preparado para ir respondiendo de manera flexible y ampliando, si fuera necesario, el paquete de medidas.

Por su parte, Aagesen ha explicado que el plan incluirá medidas en el ámbito energético para todos los consumidores que se sientan afectados o que han tenido un impacto en este contexto, así como medidas antifraude.