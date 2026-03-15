Las organizaciones agrarias ya han avanzado que reclamarán al Gobierno la aprobación de medidas urgentes para frenar el alza de los costes de producción

El Gobierno abordará este lunes con el sector agroalimentario y pesquero el impacto de la guerra en Irán, en especial por el encarecimiento de los combustibles y los fertilizantes, y las posibles medidas para amortiguarlo.

Imagen archivo RTVC.

La cadena alimentaria y, en concreto, las organizaciones agrarias ya han avanzado que reclamarán al Ejecutivo la aprobación de medidas urgentes para frenar el alza de los costes de producción tras el inicio de la escalada bélica en Oriente Medio.

Distintas organizaciones

Para este lunes están convocadas tres reuniones entre el Gobierno y distintas organizaciones de la cadena alimentaria para que estas le trasladen cuáles están siendo los efectos del conflicto en su actividad y las medidas que proponen para aliviarlos.

A las 11.30 horas, está previsto que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, escuche al sector pesquero, en concreto a los responsables de las patronales de armadores Cespesca y acuicultura Apromar, y de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).

Barcos pesqueros

El secretario general de Cepesca, Javier Garat, ha asegurado que pedirán a Planas «mecanismos» para aminorar los costes en el combustible de los barcos pesqueros, que ha subido un 75 %, la eliminación temporal del IVA que grava los productos del mar y la reducción de cotizaciones a la Seguridad Social, entre otras medidas.

A las 13.30 horas, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se reunirá con las patronales de la industria alimentaria (FIAB), fertilizantes (Anffe y Acefer), piensos (Cesfac) y alfalfa (AEFA), con las que debatirá una batería de propuestas.

Ministro Planas

Por la tarde, a las 18.00 horas, el ministro Planas mantendrá otro encuentro con las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones, así como con Cooperativas Agro-alimentarias de España.

El director general de Cooperativas, Gabriel Trenzado, ha adelantado que solicitará al Gobierno «el control de los precios del carburante de las empresas distribuidoras» y que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) investigue el «posible comportamiento monopolístico de las distribuidoras de hidrocarburos«.

También quiere que el Ejecutivo central pida a la Unión Europea (UE) que «elimine inmediatamente los aranceles a la importación de fertilizantes por emisiones de carbono» y «medidas de reducción fiscal transitorias que aligeren los costes empresariales de las cooperativas», entre otras iniciativas.