Durante la jornada se han desarrollado una serie de actos con motivo del Día de La Mujer

Este viernes se han adelantado algunos actos con motivo del Día Internacional de La Mujer. El Gobierno de Canarias lo ha centrado en la mujer rural y el acto principal se ha realizado Presidencia del Gobierno.

Las mujeres rurales, agricultoras, ganaderas y mujeres de la mar, son las guardianas de la biodiversidad y de la soberanía alimentaria del archipiélago, y sus reivindicaciones de igualdad han protagonizado este viernes el acto institucional del Gobierno de Canarias con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Declaración institucional

«No celebramos ni conmemoramos, es una fecha reivindicativa», ha recordado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en su intervención en el acto institucional, y en el que la agroganadera ecológica y premio estatal MujerAgro 2026, Pilar Carballo Ceballos, ha sido la encargada de leer la declaración institucional del Gobierno autonómico.

El acto, que se ha celebrado bajo el lema ‘La ruralidad sostenida entre todas’, se ha cerrado con la actuación de Nuria Isabel Hernández González y María Luz Alonso Rocha, integrantes de la formación etnomusical especializada en antropología musical ‘Caracolas’.

Mujeres rurales de Canarias

«Canarias no se entiende sin la fuerza vertebradora de sus mujeres; históricamente, en tiempos de escasez y emigración, fueron ellas quienes sostuvieron a las familias, a las comunidades y a la economía local», ha subrayado Pilar Carballo, y ha añadido que las mujeres siguen siendo «el motor que impulsa nuestras ocho islas».

«Pero la discriminación persiste y se acentúa cuando atravesamos otras situaciones como la discapacidad, la edad, la raza o el lugar de residencia», ha subrayado.

En el caso de las mujeres rurales de Canarias, su doble condición de género y territorio las enfrenta a «brechas más profundas».

Brecha de género

«Agricultoras, ganaderas, mujeres de la mar, artesanas y emprendedoras de nuestra medianía y de nuestros entornos rurales somos las verdaderas guardianas de nuestro paisaje, de nuestra biodiversidad y de nuestra soberanía alimentaria», ha reivindicado frente a la invisibilización de su trabajo durante generaciones.

«Las mujeres representamos más del 50 % de la población, pero solo el 25 % de la titularidad de la tierra agrícola en Canarias está en manos de mujeres», ha explicado Pilar Carballo, y ha añadido que la mujer rural no solo se enfrenta a la brecha de género, también a la insularidad y la lejanía de los núcleos urbanos.

El aislamiento supone que las situaciones de violencia machista «se agravan, se esconden, se difuminan y permanecen aún más en la sombra», ha denunciado.

Gobierno de Canarias

En el manifiesto, el Gobierno de Canarias asegura que seguirá impulsando la igualdad en el sector primario, promoviendo la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, el acceso a la formación, a la financiación y a los puestos de toma de decisiones en cofradías, cooperativas y asociaciones del sector.

También anuncia el Gobierno que reforzará los recursos de atención y prevención de la violencia de género, eliminando las barreras de movilidad y el aislamiento de las mujeres en los entornos rurales o periféricos.

Derechos conquistados

«La igualdad es el único motor capaz de garantizar un desarrollo sostenible para Canarias», ha planteado Pilar Carballo, y ha asegurado que no habrá un paso atrás en los derechos conquistados.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha corroborado que la lucha por la igualdad sigue siendo uno de los grandes retos de la sociedad y del Gobierno de Canarias, y ha advertido de que no luchar por la igualdad real «limita su propio crecimiento, su cohesión y su bienestar».

Pese a los avances «persisten desigualdades» que se agravan por factores como el territorio, y por eso este año el Día de la Mujer está protagonizado por las mujeres rurales, ha indicado el presidente.

Mujeres rurales

Ha asegurado que el Gobierno trabaja para que «ese patrón de invisibilidad o de falta de oportunidades» no se repita en las nuevas generaciones, mejorando las condiciones de trabajo de la mujer rural o favoreciendo que Canarias sea «el territorio con más mujeres científicas de toda la Unión Europea».

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha reafirmado en declaraciones a los medios que es necesario seguir trabajando para lograr una igualdad real y efectiva y para confrontar los discursos negacionistas de la igualdad de género y de la violencia machista.