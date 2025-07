Jacob Qadri, vicesecretario de Organización y Comunicación del PP de Canarias, lamenta que el Gobierno «de Sánchez y Torres haya retrasado todas las soluciones con excusas y triquiñuelas de trileros” para perjudicar a Canarias

Jacob Qadri, vicesecretario de Organización y Comunicación del PP de Canarias.

El vicesecretario de Organización y Comunicación del PP de Canarias, Jacob Qadri, ha afirmado que “el PSOE se ha quedado, por fin, sin excusas y triquiñuelas de trileros para sacar a los menores inmigrantes de Canarias y acabar con el hacinamiento que sufrimos. Ahora veremos si el Gobierno de Sánchez y Torres decide cumplir de una vez con la ley y con sus obligaciones y competencias, o va a seguir machacando y maltratando a Canarias”.

“Ya no pueden culpar a los demás por no cumplir sus obligaciones y se acabó el tiempo de las reuniones para retrasarlo todo, ¿o van a seguir tomándole el pelo a la gente de esta tierra y al Gobierno de Canarias?”, se pregunta Qadri.

“Se ha demostrado, una vez más, que teníamos razón. El Gobierno de España podía aprobar el decreto de traslados de menores y aplicarlo, pero han retrasado la solución todo lo posible porque estaban jugando a perjudicar al PP. Los canarios y las canarias deben saberlo: el PSOE ha usado a los menores inmigrantes para tratar de romper el Gobierno de Canarias, recuperar el poder y volver a meter a Canarias en el fango de las mascarillas, Koldo, Ábalos, Aldama, Santos Cerdán y el Tito Berni”, resalta el portavoz popular.

«El PSOE no lo hace porque no les da la gana»

Qadri recuerda que “el PSOE es el único partido con competencias de gobierno para sacar de Canarias a los menores migrantes, y no lo hacen porque no les da la gana. Es tan sencillo como eso. Dicen que no pueden hacer nada la misma semana en la que anuncian que van a robar los recursos de Canarias aprobando el cupo separatista en beneficio de Cataluña”.

“El mismo Gobierno que quiere quitar a los canarios 2.550 millones cada año para entregarlos a los catalanes, y mantenerse así en el poder, nos dice que no puede sacar a los menores inmigrantes de las Islas por culpa del PP. El chiste se cuenta solo”, lamenta Qadri.

Detalla, además, que “han pasado 115 días, casi 4 meses desde que el Tribunal Supremo obligó al Gobierno de Sánchez y Torres a asumir la atención de los menores con derecho a asilo que están en Canarias, pero no han sacado ni uno. Y el ministro Torres tiene la cara dura de ponerse a hablar de Ayuso, como si los canarios fueran tontos. Se ríe de esta tierra”.

Por último, Qadri asegura que “el único que puede sacar mañana mismo a más de 1.200 menores de Canarias es el Gobierno de España. Podían hacerlo desde marzo y no lo han hecho. Aprobaron un decreto y tampoco lo aplican para sacar a 3.000 más. Están actuando de muy mala fe y tratan de manipular a la opinión pública de una manera torticera”, apostilló.