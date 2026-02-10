El ministro Ángel Víctor Torres anuncia la rehabilitación integral del antiguo monasterio en El Hierro para atender a adultos y menores migrantes

El Gobierno de España ha anunciado este martes una partida presupuestaria de 10 millones de euros que se destinará específicamente a la rehabilitación del centro de atención a personas migrantes conocido como ‘el monasterio’ y ubicado en Echedo, en la isla de El Hierro.

Declaraciones: Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha confirmado a Televisión Canaria. Torres ha detallado que las futuras instalaciones tendrán un carácter polivalente, ya que el centro atenderá tanto a adultos como a menores no acompañados.

Imagen de archivo | Antonio Sempere / Europa Press

Un abandono fruto de la falta de previsión

Durante su intervención, el ministro ha explicado las razones por las que el inmueble se encuentra actualmente en mal estado. Según el titular de Política Territorial, el cese de actividad en el pasado respondió a un error de cálculo de los anteriores gestores. Torres ha afirmado que «esas instalaciones fueron abandonadas porque quienes ostentaban responsabilidades en su momento, pensaron que nunca más habría un pico de llegadas».

El ministro ha añadido que esta inversión también responde a la demanda de la sociedad herreña y de las administraciones públicas, quienes solicitaban con insistencia la recuperación de estos espacios para el uso público y la gestión humanitaria.