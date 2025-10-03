ES NOTICIA

El Gran Canaria SUM Festival celebra su sexta edición en Infecar

RTVC
RTVC

El SUM Festival regresa con dos días de música, un cartel de primer nivel y un firme compromiso con la sostenibilidad

El Gran Canaria SUM Festival 2025 regresa este viernes 3 y sábado 4 de octubre al recinto ferial de Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria, con un cartel que reúne a algunas de las voces más reconocidas del panorama nacional e internacional.

Informan: Beatriz G. Cabrera / Rafael Morales

El evento cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros y ya suma 15.000 entradas vendidas, consolidándose como uno de los grandes encuentros musicales del Archipiélago.

Imagen de archivo del SUM Festival
Imagen de archivo | SUM Festival

Un cartel de lujo

La primera jornada arrancó a las 19:00 horas con las actuaciones de Rozalén, Duncan Dhu, The Vaccines, La La Love You, Niña Polaca, Ultraligera y Malmö 040.

El sábado, desde las 18:00 horas, será el turno de Mikel Izal, Álvaro de Luna, Shinova, Siloé, Zahara, Walls, Elefantes y Mäbu.

Un festival sostenible

El SUM Festival apuesta por la sostenibilidad, aplicando medidas como la reducción y reciclaje de residuos. A esto suman la promoción del transporte público y el uso de entradas digitales para minimizar el consumo de papel. También se han implementado acciones para ahorrar agua en el montaje y desmontaje del recinto.

