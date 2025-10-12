La mujer fue rescatada por el helicóptero del GES y trasladada hasta la helisuperficie cercana hospital

Imagen cedida.

El helicóptero del GES ha rescatado a una mujer de 71 años en la zona del Barranco de Arure, en La Gomera. En el momento inicial de la asistencia, presentaba traumatismo en extremidad superior de carácter moderado.

Zona de difícil acceso

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se solicitaba el rescate. Así como, asistencia sanitaria para una mujer que se encontraba recorriendo un sendero y había sufrido una caída en un zona de difícil acceso por tierra.

Hasta el lugar acudió el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias. En concreto, con un helicóptero de rescate, una ambulancia de soporte vital básico, bomberos voluntarios de Valle Gran Rey, Guardia Civil y Medio Ambiente.

La mujer fue rescatada por el helicóptero del GES y trasladada hasta la helisuperficie cercana hospital donde una ambulancia del SUC se hizo cargo de su asistencia y traslado al servicio de urgencias.