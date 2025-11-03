El Hierro, destino de siete cruceros en noviembre

La temporada de cruceros llevará hasta la isla de El Hierro a 22 embarcaciones turísticas desde noviembre hasta mayo de 2026

El Hierro tendrá hasta 7 cruceros en el Puerto de La Estaca durante el mes de noviembre. Estrena temporada de cruceros con el buque turístico, AMADEA.

Esta embarcación de la compañía alemana Phoenix Reisen puede alojar hasta 600 pasajeros.

La temporada de cruceros 2025-2026 traerá 22 embarcaciones turísticas hasta El Hierro. El Cabildo insular ha informado que llegarán a la isla entre 5.000 y 6.000 turistas.

Los datos invitan a ser optimistas, según la primera institución insultar, este año habrá un aumento del 70% en comparación con el ejercicio anterior.

Según el Cabildo herreño, el impacto económico será de 1,2 millones de euros anuales.

Otros cruceros

Después del buque alemán arribarán al Puerto de La Estaca, el Club Med 2, el MS Hamburg, el Sea Cloud II, Le Bougainville, Hebridean Sky y Le Laperouse.

Estas naves turísticas forman parte de las rutas atlánticas que conectan Canarias con Madeira, Cabo Verde y la Península Ibérica.

Los pasajeros tendrán un espacio de entre 10 y 12 horas para conocer la isla y sus atractivos naturales y culturales. Desde La Restinga, el Mirador de La Peña, los senderos del Golfo o los pueblos de interior.