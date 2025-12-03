ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasCultura

El Hierro organiza un mercadillo para impulsar el comercio y la cultura local

RTVC / EFE
RTVC / EFE

Más de 40 expositores participaran con una amplia oferta de productos

El Cabildo de El Hierro, en colaboración con la consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, ha organizado «Encantos de Navidad: Comercio y Artesanía”, un encuentro para impulsar el comercio y la cultura local.

El Hierro celebra la Feria de Artesanía 2025 con motivo de la Bajada de la Virgen de Los Reyes
El Hierro organiza un mercadillo para impulsar el comercio y la cultura local / Archivo RTVC

La iniciativa se presentó este miércoles y es un mercadillo en el que participan más de 40 expositores con una amplia oferta de productos, algunos exclusivos de El Hierro.

Una de las principales novedades de esta feria es la realización de varios sorteos en los que los consumidores optarán a diversas piezas de artesanía herreña.

Además habrá actuaciones musicales de agrupaciones folclóricas y grupos de baile insulares, talleres de artesanía, decoración navideña y degustaciones de productos locales.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Agüimes estrena el primer mobiliario urbano de Canarias fabricado con impresión 3D de hormigón

Mal estado del mar y lluvias en el norte de las islas

Rescatan a un parapentista herido tras una caída en Adeje

El plan rector del Teide fija cuatro zonas: reserva, uso moderado, restringido y especial

El presupuesto del Cabildo de Gran Canaria supera por primera vez los mil millones de euros

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025