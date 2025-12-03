Más de 40 expositores participaran con una amplia oferta de productos

El Cabildo de El Hierro, en colaboración con la consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, ha organizado «Encantos de Navidad: Comercio y Artesanía”, un encuentro para impulsar el comercio y la cultura local.

El Hierro organiza un mercadillo para impulsar el comercio y la cultura local / Archivo RTVC

La iniciativa se presentó este miércoles y es un mercadillo en el que participan más de 40 expositores con una amplia oferta de productos, algunos exclusivos de El Hierro.

Una de las principales novedades de esta feria es la realización de varios sorteos en los que los consumidores optarán a diversas piezas de artesanía herreña.

Además habrá actuaciones musicales de agrupaciones folclóricas y grupos de baile insulares, talleres de artesanía, decoración navideña y degustaciones de productos locales.