El Hotel Puntagrande, ubicado en la localidad de Las Puntas (Frontera, El Hierro), consolida su posición como uno de los alojamientos más singulares de España tras reforzar su condición de icono patrimonial y de excelencia turística.

Erigido en 1830 sobre una estrecha lengua de roca volcánica que se adentra en el Atlántico ha sido reconocido por el Libro Guinness de los Récords desde 1987 como el hotel más pequeño del mundo.

Este establecimiento boutique solo para adultos se ha convertido en un referente internacional para el turismo de experiencias y de pequeño formato.

Gobierno de Canarias

El inmueble, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por el Gobierno de Canarias en 2018, mantiene su estructura original vinculada al mar, tras haber funcionado históricamente como almacén portuario para productos locales y el agua del Pozo de la Salud, declarada de Utilidad Pública en 1949 por sus propiedades medicinales.

En el siglo XX el edificio albergó la primera discoteca de la isla y posteriormente un restaurante, hasta su conversión en hotel en 1987, en una intervención dirigida por el arquitecto José Luis Jiménez Saavedra que integró piedra de lava y madera local para respetar el paisaje volcánico circundante.

Esencia marina

Desde 2018, la gestión del establecimiento corre a cargo de Davide Nahmias y su familia, que han impulsado un proyecto de revitalización orientado a recuperar la esencia marinera y el carácter íntimo del ‘hotelito’, con un enfoque de sostenibilidad y respeto al entorno natural de El Hierro.

El hotel dispone de cuatro habitaciones y una suite. Así como una decoración de inspiración náutica y vistas directas al océano. También, sin televisión en las estancias, priorizando la contemplación del mar. Además, del sonido de las olas y los atardeceres sobre el Atlántico como eje de la experiencia del huésped.

Hotel Puntagrande

En sus espacios comunes, el Hotel Puntagrande alberga una colección de matrículas de barcos y objetos navales históricos.

En el plano de los reconocimientos, el hotel acumula el Premio a la Excelencia Turística (1984) y la Medalla de Plata a la Importancia Turística concedida por el Gobierno de Canarias en 1991. Además, se añade su inclusión en el Libro Guinness de los Récords como hotel más pequeño del mundo.

Lujo sostenible

En 2025, el Hotel Puntagrande ha sido distinguido con una Llave Michelin por su nivel de autenticidad y excelencia en la acogida. De esta manera, reforzando su posicionamiento como alojamiento de referencia en el segmento de lujo sostenible en el archipiélago canario.

Asimismo, cuenta con la certificación DCA – Dream&Charme Assurance, que avala sus estándares en materia de sostenibilidad y hospitalidad de alta gama.