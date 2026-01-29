El humor directo y sin filtros de Omayra Cazorla llega este viernes a Televisión Canaria

El canal público estrena este viernes, a las 22:30 horas,’ Así Somos’, un monólogo irreverente y honesto en el que la humorista se “ríe de lo que duele, pero sin esconder las grietas”

Televisión Canaria estrena este viernes, a las 22:30 horas, el espectáculo ‘Así Somos’ de la humorista canaria Omayra Cazorla, un monólogo pensado para “reírse de lo que duele, pero sin esconder las grietas”, tal y como definió la propia artista en su estreno teatral.

El canal público abre así una ventana al humor irreverente, sincero y arrollador que caracteriza a la cómica canaria, definida por ella misma como “feminista de verbo y monologuista de carne”.

En este show, tan divertido como honesto, Omayra Cazorla muestra una versión de sí misma más vulnerable y menos “corajienta”. “Los años y la experiencia me han permitido flexibilizar y domar mi temperamento. No quiero ser esclava de un personaje”, afirma.

A través de su fórmula habitual, basada en el diálogo y la conexión directa con el público, ‘Así Somos’ aborda cuestiones como la salud mental, la presión de ser fuertes siempre y los pequeños dramas cotidianos que atraviesan la vida contemporánea.

Ese pacto sincero y sin filtros con quienes la escuchan es lo que ha convertido a Omayra Cazorla en una de las humoristas más queridas y respetadas de Canarias. Su comedia bebe del orgullo de pertenencia, del respeto por la diversidad y de la voluntad de contar la vida sin maquillajes. Un humor que ha encontrado también su altavoz en las redes sociales, donde se ha consolidado como una de las humoristas canarias con más seguidores gracias a su espontaneidad.