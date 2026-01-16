El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha subido 68,2 puntos, ese 0,39 % y ha cerrado en 17.710,9 puntos

Imagen archivo RTVC.

El IBEX 35, el principal índice de la Bolsa española, ha subido este viernes el 0,39 % y ha conquistado un nuevo máximo histórico de cierre, por encima del nivel de los 17.700 puntos, animado por el tono positivo de Wall Street, que se había dado la vuelta poco antes del cierre bursátil nacional.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha subido 68,2 puntos, ese 0,39 % y ha cerrado en 17.710,9 puntos. En el acumulado de la semana, ha avanzado el 0,35 %, en su octava y en lo que va de año, se revaloriza el 2,49 %.

Bolsa española

El selectivo español abrió con pérdidas y ha mantenido dudas durante buena parte de la sesión, aunque finalmente se ha decantado por el tono positivo, y se ha desmarcado de las pérdidas del resto de Europa, impulsado por los avances con los que había empezado a cotizar Wall Street.

Wall Street abría con tono mixto y posteriormente cotizaba con pérdidas hasta que, poco antes del cierre bursátil europeo, sus tres principales índices se han dado la vuelta y se movían con avances.

Mercado nacional

El Nasdaq sumaba el 0,14 %; el Dow Jones, el 0,04 % y el S&P 500, el 0,03 %.

De vuelta al mercado nacional y dentro de los grandes valores, Iberdrola ha subido el 1,53 % como el cuarto mayor ascenso del IBEX; Inditex, el 0,36 %; y BBVA, el 0,19 %. Repsol ha cerrado plano (0,0 %), mientras que Telefónica ha cedido el 1,18 %, como la sexta mayor caída, y Banco Santander, el 0,04 %.

Rovi ha subido el 3,07 %, como la cotizada más alcista ante «la narrativa positiva del mercado respecto a la farmacéutica«, según ha afirmado el analista de XTB Manuel Pinto.

Grifols, por su parte, ha sido el más castigado de la sesión (-2,85 %).

En el mercado de la renta fija, el rendimiento del bono soberano nacional subió 0,8 puntos básicos, hasta el 3,216 %.