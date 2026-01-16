«Repartiendo Korazones» utiliza a la perra Kora para fomentar bienestar, valores humanos y relaciones sociales entre el alumnado

El IES San Diego de Alcalá, en Fuerteventura, ha puesto en marcha el proyecto terapéutico “Repartiendo Korazones”, cuyo objetivo es conectar con las emociones y fortalecer las relaciones sociales del alumnado a través de la interacción con animales. La protagonista de esta iniciativa es Kora, una perra especialmente entrenada que ha logrado ganarse el cariño de los estudiantes.

Durante las sesiones, los alumnos realizan juegos y actividades con Kora, creando un vínculo que favorece su bienestar físico y emocional, reduce el estrés y ofrece beneficios terapéuticos tanto para los jóvenes como para el animal. Además, el programa fomenta valores como la responsabilidad, el cuidado, la empatía y el compromiso, especialmente importantes para el alumnado con diversidad funcional.

El IES San Diego de Alcalá impulsa “Repartiendo Korazones” para fortalecer la conexión emocional con animales. RTVC

Tres sesiones a lo largo del curso escolar

El proyecto contempla tres sesiones a lo largo del curso escolar, demostrando cómo la interacción con animales puede potenciar habilidades sociales, emocionales y educativas, al tiempo que fortalece la relación de los estudiantes con su entorno.

Los responsables del centro destacan que iniciativas como esta permiten a los alumnos experimentar la importancia del respeto y la convivencia con los animales, al mismo tiempo que se promueve un clima positivo y de aprendizaje inclusivo.