El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación (IMEF) concluye su proceso de consolidación de empleo público con la formalización de 17 trabajadores del ente

Formalización de los contratos para la consolidación del empleo público en el IMEF. Imagen Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación (IMEF) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha concluido el proceso de consolidación del empleo público con la formalización de los contratos de los 17 trabajadores y trabajadoras del ente, que pasan a ser personal laboral fijo del mismo.

La firma de los contratos ha tenido lugar en las instalaciones del IMEF en La Favorita, tras la finalización de los procesos selectivos desarrollados mediante el sistema de concurso, conforme a lo establecido en las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Según informa un comunicado, el concejal de Empleo del Consistorio capitalino y presidente del IMEF, José Eduardo Ramírez, ha destacado que “con la firma de estos contratos el IMEF da un paso decisivo para dotar de estabilidad y seguridad jurídica a profesionales que desempeñan un papel clave en las políticas municipales de empleo y formación: la estabilización del personal redunda directamente en una mejor atención a las personas usuarias, la eficacia de los programas de empleo y la calidad de los servicios que se prestan desde el ámbito municipal”.

“Este proceso no solo responde a una obligación legal, sino a una voluntad clara de fortalecer el IMEF como herramienta pública al servicio de la ciudadanía palmense, mejorando su capacidad técnica y garantizando la continuidad del conocimiento y la experiencia acumulada”, ha subrayado Ramírez.

Estabilización de plazas

Las plazas que se estabilizan pertenecen a distintos perfiles técnicos del IMEF. En concreto, se formaliza una plaza de Técnico o Técnica Superior de Administración General (subgrupo A1), una de Técnico o Técnica Medio de Administración General (subgrupo A2), una de Técnico o Técnica Medio Especialista en Gestión (subgrupo A2), dos plazas de Técnico o Técnica Superior de Empleo y Formación (subgrupo A1), once plazas de Técnico o Técnica Medio de Empleo y Formación (subgrupo A2), y una de Técnico o Técnica Medio de Prevención de Riesgos Laborales (subgrupo A2).

Estas plazas corresponden a distintas convocatorias incluidas en la Oferta Pública de Empleo Extraordinaria de Estabilización de Empleo Temporal del IMEF. Con la firma de estos contratos, el IMEF concluye el proceso de estabilización de su personal, enmarcado en el compromiso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con la reducción de la temporalidad y la modernización de su estructura de recursos humanos.