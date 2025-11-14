El auto el juez da veracidad al testimonio de la denunciante y afirma que los indicios contra Errejón «existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental, por lo que el procedimiento no puede ser archivado»

Íñigo Errejón a la salida del Congreso de los Diputados en su último pleno antes de la dimisión el 22 octubre 2024 / EFE

El juez que investiga al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá en octubre de 2021 le ha procesado al considerar que hay indicios de que cometió el delito.

El magistrado Adolfo Carretero ha dictado auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento . Esto marca el fin de la instrucción, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En su auto, el magistrado da veracidad al testimonio de la denunciante. Y afirma que los indicios contra Errejón «existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental. Por ello el procedimiento no puede ser archivado» en este momento.

Explica que «las posibles lagunas o contradicciones en su declaración -en referencia a Elisa Mouliaá-, las aclaró ante este instructor. Fue tras un largo y exhaustivo interrogatorio, en el que en todo momento mantuvo la coherencia. Explicando que si no reaccionó ante el abuso más rápidamente, como hizo en el tercer episodio, fue porque estaba aturdida, bloqueada ante la situación. Y ante la personalidad de su presunto agresor, además del efecto de la bebida y los medicamentos que tomaba».