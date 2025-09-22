La creación de Manrique, de casi nueve metros de altura, había sufrido desperfectos, llegando a perder incluso parte de su estructura el pasado abril como consecuencia de un temporal de viento

El ‘Juguete del Viento de Arrieta’, obra de César Manrique, ha vuelto a lucir en su emplazamiento habitual, al norte de la isla natal del artista, tras someterse a trabajos de reparación y mantenimiento, según ha informado este lunes el Cabildo de Lanzarote.

El ‘Juguete del Viento de Arrieta’, de César Manrique, vuelve a lucir tras ser reparado. Imagen de archivo del Juguete de Viento. Alberto Fabricio.



En un comunicado, la corporación recuerda que esa creación de Manrique, de casi nueve metros de altura, había sufrido desperfectos, llegando a perder incluso parte de su estructura el pasado abril como consecuencia de un temporal de viento.

Y destaca que ahora, tras someterse a una revisión integral destinada a reforzar su estabilidad y durabilidad que ha incluido la reparación de una pieza que se desprendió entonces, «ya se encuentra en pleno funcionamiento y al cien por cien de su capacidad». Con ello, vuelve a embellecer el paisaje de Arrieta, pueblo costero que forma parte del municipio de Haría.

Juguete del Viento lucr en todo su esplendor

Algo que celebra el Cabildo, en la medida en que, en palabras de su consejero de Obras Públicas, Jacobo Medina, «hoy podemos decir que el Juguete del Viento de Arrieta ya vuelve a lucir en todo su esplendor. Era un compromiso no solo con la seguridad de la ciudadanía, sino también con el respeto al legado de César Manrique, que forma parte de la identidad de Lanzarote», señala la nota.

La intervención llevada a cabo en ese conjunto escultórico se enmarca en el Plan de Mantenimiento y Conservación de la Obra Pública y el Patrimonio Artístico en Carreteras, que busca garantizar la seguridad de la ciudadanía y preservar el legado cultural y artístico de la isla