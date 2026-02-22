Andalucía continúa siendo la comunidad más afectada por el mal tiempo, con el tráfico interrumpido en siete carreteras de Cádiz

La red de carreteras secundaría continúa con complicaciones en la circulación en 47 vías, Andalucía continua siendo la comunidad más afectada con 30, según el informe de las 05:50 horas de este domingo de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El impacto de las inundaciones mantiene todavía 22 tramos en nivel negro (corte total). Andalucía continúa siendo la comunidad más afectada, con el tráfico interrumpido en siete carreteras de Cádiz, destacando la CA-3113, la CA-5200 y la CA-6105. También se registran cierres totales en cuatro vías de Jaén, como la A-6000 y la JV-2222; en tres de Sevilla, incluyendo la A-8126 y la SE-9225; y en tres de Córdoba, entre ellas la A-333 y la CO-8203. Asimismo, en Málaga continúan intransitables la A-7202 y la MA-6406.

Imagen cedida.

Tramos adicionales

Fuera del territorio andaluz, la acumulación de agua mantiene cerradas la CC-146 en Zarza la Mayor (Cáceres), la PP-9832 en Perales (Palencia) y la CV-BE-2 en Candelario (Salamanca). Por otro lado, la circulación presenta serias dificultades (nivel rojo) en 16 tramos adicionales por inundación. Esta situación afecta especialmente a siete puntos en la provincia de Granada, cinco en Badajoz (incluyendo la EX-106 y la EX-320), tres en Ourense y la A-3125 en Córdoba.

En cuanto a las inclemencias por frío, ocho carreteras secundarias permanecen en nivel negro debido al hielo y la nieve. Entre los puntos bloqueados se encuentran la AL-5405 en Almería , la A-4025 y la GR-8101 en Granada , así como la TE-68 en Teruel. Igualmente, continúan cerradas al tráfico la LN-8 en Asturias , la DSA-191 en Salamanca y los puertos navarros de Pikatua (NA-2011) e Irati (NA-2012).

Nivel verde

La obligatoriedad de cadenas (nivel rojo) se limita actualmente al puerto de Isaba en la NA-137 (Navarra). Por su parte, se mantiene el nivel verde en la SA-203 (Peña de Francia, Salamanca), lo que permite circular pero prohíbe el adelantamiento a camiones.