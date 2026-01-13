Las islas de Lanzarote y Fuerteventura están en situación de prealerta por lluvias desde las 10:00 horas de la mañana

Continuarán las heladas débiles en cumbres centrales de Tenerife durante los próximos días

Vista del Teide desde Punta del Hidalgo, La Laguna. Imagen RTVC

La llegada de un nuevo frente al archipiélago ha obligado a la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canaria a activar una prealerta por lluvias desde las 10:00 de la mañana de este martes para las islas de Fuerteventura y Lanzarote. El frente pasó de manera muy debilitado por la isla de La Palma a primera hora de este martes, apenas dejando un par de litros en zonas del norte y del oeste de la isla.

El frente dejará también alguna precipitación en las islas de El Hierro, La Gomera y Tenerife. Antes de mediodía llegará la lluvia al norte de Gran Canaria y lo hará también a Lanzarote y Fuerteventura.

En estas dos islas se mantiene una pequeña posibilidad de tener algún aguacero localmente intenso, de ahí el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Metrología (Aemet) y la prealerta del Gobierno de Canarias, pero lo cierto es que el frente viene muy debilitado, la cantidad de agua que va a dejar va a ser en general pequeña.

El viento va a cobrar protagonismo por la tarde, soplará del norte moderado con intervalos localmente fuertes. Otro elemento importante va a ser el estado del mar, que empeorará de forma considerable. El día terminará con olas alcanzando o superando los 4 metros de altura en las costas del norte y por el litoral oeste de La Palma, de El Hierro, Lanzarote y de Fuerteventura.

Además, continuarán heladas débiles en cumbres centrales de Tenerife durante los próximos días.

Ocho comunidades con avisos en la Península

Por otra parte, en la Península, ocho comunidades están también con aviso amarillo (peligro bajo) por fuertes lluvias, vientos o temporal marítimo, con olas de hasta 5 metros en el caso del litoral cantábrico y gallego, según las predicciones de la Aemet.



Cantabria está bajo aviso por viento y oleaje; Galicia, por lluvia y mala mar; Andalucía, Castilla y León, Extremadura, por lluvias; Asturias y Navarra, por vientos; y País Vasco, por temporal marítimo.



Se prevé temporal marítimo que afectará al Cantábrico y a la costa gallega, por vientos marítimos de hasta 61 kilómetros por hora y olas de hasta 5 metros, según la Aemet, en su página web.



En cuanto a las lluvias, se acumularán más de 15 litros por metro cuadrado en una hora en puntos de Huelva y Cádiz, como en la costa, o la campiña gaditana y asimismo en la sevillana, y también en el Estrecho de Cádiz.



Las precipitaciones irán acompañadas de tormentas ocasionales en el litoral, con posibilidad de mangas marinas.





