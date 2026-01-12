La AEMET declara la situación de prealerta por lluvias adverso que afectará a Lanzarote y Fuerteventura a partir de este martes y recomienda como actuar

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por lluvias en las islas de Lanzarote y Fuerteventura a partir de las 10:00 horas de este martes 13 de enero, ante la llegada de un frente frío que cruzará el archipiélago, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De acuerdo con esta predicción, se esperan precipitaciones débiles a moderadas, principalmente en las vertientes norte, con probables chubascos localmente fuertes que podrían alcanzar o superar los 15 milímetros en una hora. Asimismo, no se descarta la posibilidad de tormentas en el entorno de ambas islas. La declaración se realiza en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Ante esta situación, el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, presidido por el consejero Francisco J. Aparicio, ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a la población con el objetivo de prevenir riesgos y garantizar la seguridad ciudadana.

Medidas preventivas

Entre las medidas preventivas, se aconseja prestar atención a las previsiones meteorológicas y a las indicaciones de las autoridades, revisar el estado de tejados, desagües y bajantes, evitar estacionar vehículos en cauces de barrancos aunque el cielo esté despejado, y limitar los desplazamientos por carretera.

AEMET activa la prealerta por lluvias para este martes en Lanzarote y Fuerteventura. Europa Press

El Consorcio también recomienda evitar actividades al aire libre como senderismo, excursiones, acampadas o el uso de bicicletas y handbikes por vías insulares, así como asegurar puertas y ventanas y disponer de elementos básicos ante posibles incidencias, como linternas, agua potable, medicación y radios a pilas.

En caso de que se produzcan tormentas con aparato eléctrico, se aconseja cerrar puertas y ventanas, desenchufar los aparatos eléctricos y alejarse de estructuras metálicas, árboles o zonas inundables. Si la lluvia sorprende durante la conducción, se debe reducir la velocidad, no atravesar tramos inundados y extremar las precauciones ante posibles desprendimientos.

Desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote se insiste en la importancia de actuar con prudencia y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de los canales oficiales de información.