‘Charlas de Cine Radio’ entrevista a la cineasta canaria Mercedes Afonso sobre su filme ‘El mapa para tocarte’

El programa de cine de La Radio Canaria dedica parte de su entrega de este martes a la cineasta canaria cuya última película compite en el Festival de Cine de Málaga.

‘Charlas de Cine Radio‘ reserva este martes a las 23:00 horas su espacio de entrevista a la cineasta canaria Mercedes Afonso cuya última película, ‘El Mapa para Tocarte‘, (2026), competirá en la Sección Oficial de Documentales Largometrajes de la 29º edición del Festival de Málaga.

El filme propone un acercamiento íntimo a la vida entre la directora y su hijo Airam diagnosticado con TEA, (Trastorno del Espectro Autista), y PANDAS, (Trastornos Neuropsiquiátricos Autoinmunes Pediátricos Asociados a Estreptococo), de manera que se convierte en un registro audiovisual de doce años de duración convertidos ahora en un filme documental que narra las distintas etapas que atraviesan. Un relato de superación entre madre e hijo. Tras su paso por el Festival de Málaga, la película documental llegará a las salas de cine.

Cartel del filme documental de Mercedes Afonso que compite en la 29ª edición del Festival de Cine de Málaga.

Berlinale, Independientes y Óscar

Con el calendario de Festivales de Cine echando a andar, ‘Días de Cine Radio’ también se detendrá en Festivales como la Berlinale, los Óscar y en cine independiente, como por ejemplo el de los Independent Spirits Awards, -reverso de los Óscar-, que entregó sus premios el pasado fin de semana en Hollywood apostando por el cine de presupuestos diversos y categorías sin distinción de género.

Y sobre las nominaciones a los Oscar, esta entrega de ‘Días de Cine Radio’ hará un repaso de dos películas candidatas a los premios 2026 de la Academia de Cine de Hollywood que llegan a las carteleras.

«El Agente Secreto, película brasileña, protagonizada por Wagner Moura y que se presenta como firme candidata en la categoría de Mejor Película Internacional, y rival de la cinta española ‘Sirat‘, cuarto largometraje del gallego Oliver Laxe. Y ‘Little Amelie‘, cinta de producción francesa que ha logrado entrar en las principales nominaciones a las que aspiran las películas de animación», señala Manuel Díaz Noda, director y conductor del programa.

Manuel Díaz Noda, director y conductor de ‘Días de Cine Radio’ en La Radio Canaria.

Tamo Castellano hablará en la sección ‘Animarama‘ del estreno de la película nominada al Oscar ‘Little Amelie‘ que se estrena esta semana en España. «De la mano de este experimentado animador canario el programa se detiene en analizar cuáles han sido las claves para que esta película haya enamorado a los amantes de los dibujos animados», concluye Díaz Noda.

Dentro de los estrenos de plataformas destaca la novedad en Netflix, ‘Cortafuegos‘, nueva película de David Victori después de ‘El Pacto‘ y ‘No Matarás‘. El comentario crítico de la semana se acercará a dos de los principales estrenos del pasado viernes. ‘Cumbres Borrascosas’, nueva adaptación de la novela de Emily Brontë, ha llegado a las carteleras con cierta polarización crítica. «Veremos qué opina el equipo del programa», apostilla Díaz Noda.

La nueva película del cineasta coreano Park Chan-wook no está entre las cinta candidatas a Premios Óscar.

Uno de los filmes que se ha quedado fuera de las candidaturas en los Premios Óscar de Hollywood de este 2026 es ‘No Hay Otra Opción‘ que supone el regreso de uno de los cineastas que lideran el nuevo Cine Coreano y sobre la cual el equipo de ‘Charlas de Cine Radio‘ debatirá para aportar su criterio acerca de si este olvido está o no justificado.