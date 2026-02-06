El mejor chef de paella valenciana visita ‘Cebollas verdes’

El programa que conduce Elena Barrios recibe a las 21:00 horas de hoy a Vicente Rioja mientras recorre The Champions Burger y la vinoterapia

El chef Vicente Rioja visita este viernes 6 de febrero, a las 21:00 horas, el programa Cebollas Verdes de La Radio Canaria, conducido por Elena Barrios, para presentar su reconocida paella valenciana y anunciar su próxima cita gastronómica en Lanzarote. El cocinero, tercera generación de Casa Rioja, está considerado por prescriptores nacionales e internacionales como autor de una de las mejores paellas valencianas.

«Mi secreto es haber mantenido la receta de mi familia», afirma Vicente Rioja, quien reconoce que ha introducido alguna actualización, aunque insiste en que «la base es la receta tradicional». Elena Barrios subraya que esta fidelidad ha convertido su restaurante en Benissanó, Valencia, en «un auténtico templo de peregrinación». El chef cocinará en directo el sábado 14 de febrero durante una ponencia almuerzo en el Hotel Palacio Ico, en Lanzarote.

Cebollas Verdes se traslada a INFECAR, en Las Palmas de Gran Canaria, para contar la experiencia de The Champions Burger, una cita dedicada a las mejores propuestas del universo hamburguesa. «Es una cita con lo mejor y más jugoso del universo hamburguesa», destaca el equipo del programa. El evento comenzó el jueves 5 de febrero y se prolongará hasta el domingo 15 con participación nacional y local.

Por último, Cebollas Verdes cierra la entrega con Alba Bernal, sumiller del programa, que abordará la tendencia de la vinoterapia como terapia que une vino y belleza. «Es una propuesta que aúna vino y bienestar», avanza la experta.