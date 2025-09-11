El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha explicado en La Radio Canaria que el traslado se realizará en un plazo máximo de 15 días.

El menor migrante a bordo del barco encallado en Órzola será el primer trasladado tras la contingencia migratoria / Foto: La Radio Canaria.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha confirmado hoy en De La Noche Al Día de La Radio Canaria que el menor que viajaba en el pesquero encallado este miércoles en Órzola, Lanzarote, será el primero en ser trasladado a otra comunidad autónoma en virtud de la declaración de contingencia migratoria.

El barco, presuntamente robado en Marruecos y utilizado como patera por cinco migrantes, llegó a las costas de la Isla y quedó encallado. Según Pestana, si se confirma la edad del menor, en un plazo de 15 días se activará el procedimiento para su derivación a la Península.

“Hay un menor que sería el primer no acompañado que llega a nuestras costas y se deriva desde su registro estatal. Podría ser el primer caso al declararse la contingencia migratoria”, ha reconocido en la Radio Autonómica.

Pestana: «Sería el primer menor no acompañado que pudiera ser de los primeros que se derivan en el plazo de 15 días desde su registro»

Primer tramo de De La Noche Al Día, en el que se incluye la entrevista íntegra a Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias.

Descenso de la inmigración irregular

Pestana ha destacado también que, a 1 de septiembre, la llegada de inmigrantes a Canarias ha descendido más de un 50% en el último año. Esto, ha dicho, se ha producido gracias al refuerzo de los controles en países de origen como Senegal o Mauritania y a la vigilancia frente a las mafias que operan en la zona.

Criminalidad en las islas

En De La Noche Al Día, el delegado del Gobierno también ha abordado la situación de la seguridad en Canarias. Ha explicado que en la provincia de Las Palmas la criminalidad se mantiene estable, mientras que en Santa Cruz de Tenerife ha descendido un 12% en lo que va de año.

Respecto al aumento de las denuncias por agresiones sexuales, lo ha relacionado con una mayor concienciación social. «Los últimos años ha habido incrementos importantes, pero hay una concienciación más fuerte en la sociedad en la que no se tolera», ha analizado.

Pestana: «Llevamos una reducción del 15% en delitos de libertad sexual»

Canarias, una comunidad segura

Pestana ha subrayado que Canarias se mantiene entre las comunidades autónomas más seguras, situándose en la mitad de la tabla, con dos puntos por debajo de la media nacional en índices de criminalidad.