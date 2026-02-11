La Radio Canaria estrena ‘El Mirador Europeo’, el nuevo espacio para contar Europa desde Canarias

El programa se retrasmitirá todos los jueves a las 21.00 horas y estará conducido por la periodista Sofía Ramos González

La Radio Canaria estrena un nuevo espacio en su parrilla que estará dedicado a la información sobre la Unión Europea, ‘El Mirador Europeo‘ que se retrasmitirá todos los jueves a las 21.00 horas. Los contenidos de este nuevo programa de la radio autonómica, que tendrán periodicidad semanal, versarán sobre las decisiones que se adopten en la Unión Europea y cómo afectan a Canarias.

«El enfoque es muy claro. Intentaremos echar una mirada a la Unión Europea desde Canarias desde el punto de vista del análisis, divulgación y conversación para poner en contexto la Agenda Europea con asuntos cercanos como Economía y Fondos de Cohesión, Juventud y Movilidad, Transición energética, Migraciones, Tecnología e Inteligencia Artificial, Cultura, Ciencia, Derechos y la posición de Canarias como Región Ultraperiférica», avanza la comenta la directora y conductora del nuevo programa, Sofía Ramos. «Cada decisión en Europa impacta en nuestra vida, en nuestro trabajo, en la factura de la luz, en cómo nos movemos… En todo», añade.

La periodista Sofía Ramos, conductora del nuevo programa ‘El Mirador Europeo’ de La Radio Canaria

Colaboradores

El programa ‘El Mirador Europeo‘ cuenta con un importante elenco de especialistas en la Unión Europea (UE) y colaboradores en Europa Direct Canarias, en el Consejo Canario del Movimiento Europeo y Centros de Documentación Europea de la Universidad de La Laguna (ULL) y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). También se escucharán las voces de Ruth Martinón, Lucas Pérez y Cristina Santana, perfiles vinculados a la docencia universitaria de ambas universidades públicas canarias, en el ámbito jurídico europeo y en la divulgación institucional de la UE en Canarias.

Información, entrevistas y divulgación

El esquema del programa combina un bloque informativo y una entrevista de actualidad con voces expertas y todo esto intercalado con secciones de divulgación que irán rotando semanalmente. Entre las secciones previstas figuran Aprende Europa, Radar económico, Pasaporte cultura, ¿Sabías qué…?, e Historias que viajan.

Lucas Pérez, (ULPGC), Sofía Ramos, periodista y conductora de ‘El Mirador Europeo’, y Ruth Martinón, (ULL).

«La apuesta editorial se resume en abordar los temas con rigor, pero sin tecnicismos innecesarios. Nos proponemos hacer entrevistas ágiles, con preguntas claras y, como hilo conductor, explicar Europa de manera que resulte útil a quien nos escucha», Sofía Ramos.

En el estreno de ‘El Mirador Europeo‘, este jueves 12 de febrero, se incluyen sendas entrevistas a los eurodiputados canarios Juan Fernando López Aguilar (PSOE), y Gabriel Mato (PP).