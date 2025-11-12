La iniciativa de Nueva Canarias-Bloque Canarista busca aumentar la participación ciudadana y modernizar la gestión del sistema de hemodonación

El Parlamento de Canarias aprobó este miércoles, por unanimidad, la proposición no de ley presentada por Yoné Caraballo, diputado de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), para desarrollar una aplicación móvil de donación de sangre, denominada DonApp Canarias. El proyecto será impulsado por el Servicio Canario de la Salud (SCS) a través de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia, con el fin de modernizar la comunicación entre el sistema sanitario y los donantes.

El diputado de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Yoné Caraballo, este miércoles en el Parlamento | Nueva Canarias

Caraballo explicó que la iniciativa pretende incrementar la participación ciudadana, mejorar la fidelización de donantes y ofrecer un acceso más ágil y personalizado a la información y a las citas de donación.

El parlamentario destacó que “la donación de sangre es uno de los actos más nobles que existen, porque ni se fabrica, ni se compra, ni se vende”, y recordó que donar “es entregar una parte de uno mismo para salvar vidas”.

Funciones digitales

DonApp Canarias integrará el carnet digital del donante, mostrará el tiempo restante para una nueva donación, permitirá geolocalizar unidades móviles, consultar el historial personal y recibir avisos sobre necesidades urgentes.

La aplicación también informará sobre el destino de la sangre donada, ya sea para una operación, un tratamiento oncológico o un trasplante, lo que —según Caraballo— fomentará una mayor conciencia e implicación social.

“Vivimos conectados al móvil. Hagamos que esa conexión también sirva para salvar vidas”, subrayó el portavoz sanitario de NC-BC. Aseguró que esta herramienta ayudará a captar nuevos donantes, especialmente entre los jóvenes, y evitará las alertas por falta de reservas en los bancos de sangre.

Apoyo a los trabajadores del servicio de hemodonación

Durante su intervención, Caraballo mostró su respaldo a los más de 200 trabajadores de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia, que enfrentan incertidumbre laboral por problemas con el alta en la Seguridad Social.

El diputado pidió al Gobierno formado por Coalición Canaria y Partido Popular que resuelva con urgencia esta situación, garantizando la seguridad jurídica y laboral del personal. “Ellos sostienen cada día la red pública de donación en Canarias”, recalcó.