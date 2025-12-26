El acuerdo del Pleno permitirá al alumnado universitario de la ULPGC realizar prácticas académicas externas y desarrollar trabajos de fin de grado y máster en el Consistorio

El Pleno aprueba un convenio con la ULPGC para impulsar las prácticas curriculares en el Ayuntamiento. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este viernes, en su sesión ordinaria de diciembre, un convenio de colaboración educativa con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para el desarrollo de prácticas académicas curriculares dirigidas al alumnado universitario.

El acuerdo facilitará que estudiantes de la ULPGC puedan realizar prácticas externas de carácter curricular en el Ayuntamiento, así como desarrollar Trabajos de Fin de Grado o de Máster vinculados a las distintas titulaciones oficiales y propias de la universidad.

Según explicó la concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, el convenio refuerza la cooperación entre ambas instituciones y genera “oportunidades reales para el talento joven”, además de contribuir a la mejora de los servicios municipales.

Igualdad de oportunidades

Martín destacó que estas prácticas permiten al alumnado aplicar sus conocimientos en un entorno real y acercarse a la administración pública desde una perspectiva formativa, apostando por la igualdad de oportunidades y la vocación de servicio público.

El convenio contempla también la participación de estudiantes de otras universidades que cursen estudios en la ULPGC a través de programas de movilidad. Las prácticas tendrán carácter exclusivamente curricular, se desarrollarán de forma presencial y no implicarán relación laboral ni contraprestación económica.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y sustituye a los convenios de prácticas suscritos anteriormente entre el Ayuntamiento y la ULPGC.