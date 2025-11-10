La portavoz del Grupo Parlamentario Popular asegura que son los terceros presupuestos de esta legislatura en contraste con “el mal gobierno de Pedro Sánchez, que lleva tres años sin presentar unas cuentas”

Vídeo RTVC. Luz Reverón, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

El Grupo Parlamentario Popular ha puesto en valor este lunes los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026 y los terceros en la actual legislatura. Unas cifras que ascienden a 12.500 millones de euros y que, tal y como afirmó la portavoz popular, Luz Reverón, “cumplen, planifican y dan seguridad institucional”, mientras “el mal gobierno de Pedro Sánchez lleva tres años sin presentar unas cuentas”.

Reverón subrayó que estos son los presupuestos “más sociales” de todos los presentados hasta ahora, con 8.300 millones de euros destinados a reforzar los servicios públicos esenciales, como son Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

Asimismo, la diputada por Tenerife aseguró que la oposición ha intentado desacreditar este presupuesto, pero “hablar de presupuestos no es hablar de titulares vacíos, sino de servicios públicos que funcionan y que dan tranquilidad a las familias y oxígeno a nuestras pymes”.

El PP resalta los Presupuestos 2026 ponen el foco en los canarios y en los servicios públicos esenciales,

Un presupuesto «con el foco en las personas»

“Estos presupuestos ponen a las personas en el centro, apoyan la economía real y aceleran la transición energética”, resaltó Reverón, quien agregó que “la oposición no puede seguir instalada en esa política estéril, porque nuestro trabajo es aprobar estos presupuestos para transformarlo en bienestar y oportunidades para la ciudadanía canaria”.

Por su parte, el portavoz de Presupuestos y Hacienda, Fernando Enseñat, indicó que los Presupuestos autónomos para 2026 “están centrados en las personas, en mejorar la vida de los canarios y en generar riqueza y empleo de calidad, apostando por un crecimiento económico sostenible con el medio ambiente y el ámbito social” y defendió la labor acometida en las cuentas desde las cinco consejerías del PP.

Respecto al área de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, dirigida por el vicepresidente Manuel Domínguez, Enseñat detalló que contará con más de 92 millones de euros. “Este presupuesto se destinará a diversificar la economía, potenciar la competitividad, la internacionalización, la simplificación administrativa y la apuesta por el talento y la formación”.

En esta línea, recordó que se reforzarán los programas de apoyo a autónomos y pymes, con medidas como la mejora de la Cuota Cero, la bonificación de intereses de financiación, el programa Concilia, el programa +Uno 52 y la creación, por primera vez, de un portal de autónomos “para que estén perfectamente informados. También se destinará 14 millones a la industria y 19 millones al sector comercial canario “con el objetivo de seguir modernizando y digitalizando ambos sectores”.