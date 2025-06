El PP ha instado a la alcaldesa, Carolina Darias, a que se siente a dialogar con la comisión negociadora constituida por los propios vecinos

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha reclamado al grupo de gobierno que paralice de forma inmediata la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afecta al barrio de Las Torres.

Así lo ha señalado la popular en un comunicado en el que ha instado a la alcaldesa, Carolina Darias, a que se siente a dialogar con la comisión negociadora constituida por los propios vecinos.

Plan que afecta a Las Torres

En este sentido, el PP acompañó este jueves a los residentes en la manifestación convocada en la plaza del barrio bajo el lema ‘Las casas de Las Torres no se botan’ y que reunió a cerca de 300 vecinos.

Delgado apuntó que el objetivo de la protesta era evidenciar «el profundo malestar existente ante un proyecto que genera angustia innecesaria e incertidumbre», al contemplar la expropiación de 127 viviendas, según cifras facilitadas por los propios afectados.

Centenares de familias

Además, la portavoz denunció que no se puede abordar una transformación urbanística que cambia la vida de centenares de familias «sin ni siquiera haber hablado antes con ellas», y recordó que ya en el Pleno municipal, a través del concejal Gustavo Sánchez, el PP alertó de la gravedad del proyecto y de su falta de sensibilidad social.

La modificación del PGOU en el ámbito de la Nueva Ciudad Alta contempla el crecimiento del barrio en altura, con edificaciones de hasta 20 plantas, lo que alteraría completamente la actual morfología del entorno y lo asemejaría a otro modelo como el de Guanarteme, donde «el planeamiento urbanístico ha ido por delante de las infraestructuras, servicios y movilidad».

Redes de saneamiento

«La Torres puede acabar sufriendo el mismo proceso de saturación, por la falta de previsión municipal, que ya vive Guanarteme, con más viviendas, más coches, más vecinos* y menos calidad de vida precisamente porque no se amplían y mejoran las redes de saneamiento, de abasto, no se dota de nuevas infraestructuras públicas… No se puede volver a cometer el mismo error», concluyó.