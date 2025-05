El sábado, 24 de mayo, Santa Cruz de Tenerife acogerá el X Congreso del PP bajo el lema ‘Tenerife entre todos’

Lope Afonso, único candidato a presidir el PP de Tenerife.

El PP de Tenerife celebrará este sábado en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife su X Congreso, con el lema ‘Tenerife entre todos». Una cita a la que el partido arribará con una posición de rechazo a la tasa por pernoctación de CC: «Descartamos que sea necesario para Tenerife, en este momento».

La formación abogará por una «fiscalidad inteligente» que actúe sobre problemas específicos detectados en la isla. Como la necesidad de mejorar la experiencia en espacios naturales de la isla y su movilidad, con una «actuación quirúrgica».

En rueda de prensa para abordar los detalles del Congreso, el único candidato a presidir el PP de Tenerife, Lope Afonso, ha defendido la posición de su formación por no generar nuevas figuras impositivas en situaciones «donde parecen que no son adecuadas o no tienen un soporte jurídico». «El Partido Popular, para poder considerar esta figura que se plantea, tiene que tener, al menos, resueltas dos premisas: viabilidad jurídica y oportunidad», ha dicho.

Ha explicado que la propuesta formulada carece de elementos que determinen su viabilidad en el marco jurídico actual, en referencia a la iniciativa eximir a residentes canarios de la tasa, a lo que se añade la falta de «oportunidad». Afonso descarta problemas de recaudación en Tenerife, máxime en «momento de recaudación histórica» en términos tributarios de la comunidad autónoma.

A ello ha añadido la falta de viabilidad de un impuesto de este tipo, por pernoctación, cuando se está en un contexto internacional que genera «incertidumbres» de manera constante. En apelación a la política comercial expuesta por Estados Unidos. «El hecho de añadir incertidumbre con una figura impositiva no parece que sea oportuno si queremos garantizar la estabilidad de esos mercados».

Cita congresual

«Los congresos son, ante todo, grandes oportunidades para los partidos políticos. Así al menos lo interpreta el Partido Popular. Una oportunidad no solamente para renovar cargos, sino también estructuras internas. Y, sobre todo, de poner a punto toda la maquinaría organizativa de la formación política. También la estructura ideológica y programática del partido» ha destacado Afonso.

Por su parte, desde el PP de Tenerife, Luz Reverón ha indicado que el Congreso discurrirá desde la esfera más local hasta la nacional. La formación estará arropada con la presencia de dos líderes de la esfera nacional del partido, aún sin confirmar, en la cita de este sábado. A ello se unirá la presencia del diputado nacional en el Congreso de los Diputados Juan Antonio Rojas.

La cita congresual discutirá la ponencia política ‘Activamos Tenerife’, que tratará de materializar ese conjunto de iniciativas emprendidas por la formación desde las instituciones. Será encomendada a tres ponentes de referencia en el partido. Carmen Pérez, concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Fátima Lemes, alcaldesa de Arona, y Krysten Martín, consejera del Cabildo.

«Esta ponencia se centrará en todo lo que tiene que ver con la activación de la isla desde los sectores productivos. Pero también en todo lo que estratégicamente está vinculado al soporte de esa actividad económica, fundamentalmente infraestructuras de presente y de futuro, los grandes retos de diversificación de la economía y los nuevos sectores productivos. Y también la transición energética que le tiene que dar apoyo y soporte a esa economía», ha incidido.

Y desde ese contexto, Afonso ha defendido al sector turístico en la isla como ese «que sigue y seguirá siendo» el principal sector productivo. Así, ha destacado el incremento «notable» de su rentabilidad, acompañada en parte de un «incremento del gasto en destino», y que ha generado un «gran número de ocupación» y tracción sobre el resto de sectores productivos de la isla.

Turismo en Tenerife

Ha trasladado, la apuesta de su formación por promover una «fiscalidad inteligente» para facilitar la conciliación del turismo con las necesidades de la isla. Ha descrito que se trataría, asimismo, de un estilo de «actuación quirúrgica» sobre problemas específicos en la isla. Como la tasa que ya se ha comenzado a aplicar y que busca extenderse en otros espacios naturales en la isla.

Entre las propuestas que el PP llevará a su Congreso insular radica la iniciativa de dotar de «estímulos públicos» a los sectores productivos de la isla, como el industrial. «No solo se incentivan sus principales áreas de intervención, los polígonos industriales, sino también se suman herramientas de fomento directo para incrementar la actividad económica de la industria», ha dicho.

También defenderán medidas al sector de la construcción, ante la necesidad de generar nuevo parque de vivienda«. Además de las ayudas relativas a la actividad comercial –que «necesita tener nuevos espacios de ordenación y de crecimiento»– y presente y futuro del sector primario, a quien se le quiere facilitar su actividad, «intentando conseguir interés, en favor del relevo generacional, y proporcionar herramientas con las que pueda asentarse, particularmente, infraestructuras de calidad, en aspectos tan delicados como el agua».

El único candidato a presidir el PP de Tenerife también ha enfatizado el interés de su formación por abordar la diversificación de la economía en otros subsectores de la isla. Ya bien sea a través de incentivos o con la facilitación de infraestructuras permanentes. En referencia a la industria del sector audiovisual y la incidencia en la economía de los residuos y azul.