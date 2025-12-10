El proyecto UnicitiESs impulsa la colaboración de estudiantes, universidades y ayuntamientos para avanzar en la sostenibilidad y la Agenda Canaria 2030

Declaraciones: Marta Ares Codes, directora de la Red Española Desarrollo Sostenible / Yaiza Santana, alumna del Máster de Profesorado de la ULPGC / Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias ha presentado este miércoles la iniciativa UnicitiES 2030 Canarias, una iniciativa promovida por la Red Española para el Desarrollo Sostenible REDS-SDSN Spain que impulsa la colaboración entre estudiantes, universidades y ayuntamientos para avanzar hacia la sostenibilidad y cumplir la Agenda Canaria 2030.

En el acto, alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL) han presentado los proyectos en los que trabajan, temáticas identificadas por los ayuntamientos de las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife para la consecución de la Agenda Canaria 2030 y las 51 medidas para la Canarias del Futuro.

Presentación UnicitiES 2030 Canarias. Imagen Gobierno de Canarias

Un programa protagonizado por los jóvenes

El viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello, destacó en el acto de presentación que las universidades, junto con los ayuntamientos, desempeñan un papel fundamental en la implementación de la Agenda 2030 al aportar investigación, formación, conocimiento y acción territorial. Juntos, dijo, promueven a través de los trabajos de fin de grado y fin de máster, que los alumnos y alumnas participan en la creación de soluciones que permitan a sus municipios avanzar en sostenibilidad. Además, hizo hincapié en que desde el Gobierno de Canarias se valora especialmente este programa que invita a los jóvenes a “ser protagonistas y diseñar las ciudades en las que quieren vivir”.

Por su parte, la directora de REDS-SDSN Spain, Marta Ares Godoy, afirmó que unicitiES 2030 demuestra que los trabajos de fin de titulación pueden ir mucho más allá del aula. “Cuando conectamos el conocimiento académico con los retos reales de una ciudad, generamos soluciones que tienen un impacto directo en la vida de las personas. Esta colaboración entre universidades y ayuntamientos permite transformar ideas en propuestas concretas que fortalecen la sostenibilidad, la innovación y el bienestar en nuestros territorios. Canarias tiene ahora la oportunidad de convertir las ideas de su talento joven en un motor real de cambio”.

En esta edición, estudiantes de la ULPGC y de la ULL desarrollarán sus trabajos de fin de titulación en colaboración directa con los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, éste último a través de la Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible. Los proyectos abordan desafíos concretos vinculados a la Agenda Canaria 2030 y a las 51 Medidas para la Canarias del Futuro, reforzando el papel del conocimiento universitario como motor de cambio en las políticas públicas locales.

Trabajo conjunto universidades y ayuntamientos

El trabajo conjunto entre universidades y ayuntamientos permitirá al alumnado sumarse a desafíos reales de transformación urbana y ambiental de sus ciudades. En Las Palmas de Gran Canaria, las líneas de trabajo se centran en recuperar y activar espacios naturales y educativos del municipio, conectando el patrimonio, la educación y la adaptación climática. En Santa Cruz de Tenerife, las propuestas se orientan a reforzar la transición hacia modelos más circulares e innovadores, explorando nuevas formas de gestionar recursos y residuos tanto en mercados municipales como en sectores estratégicos del territorio.

La representante de la ULPGC en UnicitiES y estudiante de master del Profesorado en la especialidad de Geografía e Historia, Yaiza Santana, destacó que en Las Palmas de Gran Canaria se abordarán temas relacionados con la rehabilitación de espacios naturales y la concienciación mediante la educación en el cuidado del entorno. “Esta iniciativa es importante porque nos permite trabajar en proyectos relacionados con el cuidado de nuestra tierra con casos reales y tutorizados por profesionales del ayuntamiento, lo que representa una gran oportunidad de formación de cara a nuestra inserción en el mundo laboral”.

Su compañero Isaac Madinaveitia, de la Universidad de La Laguna, estudiante del Grado en Ciencias Ambientales en la Facultad de Química, señala que en Tenerife los proyectos proponen un modelo de energía circular y estarán enfocados en la gestión y el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos y de carácter orgánico generados en el Mercado de Nuestra Señora de África. Estas propuestas permitirán “dar solución a problemas a los que se enfrenta nuestra ciudad día a día, aprendiendo de situaciones reales, entendiendo mejor cómo funciona la ciudad y aportando nuestras ideas para mejorarla”, indicó el alumno.

REDS-SDSN Spain

REDS-SDSN Spain actuará como entidad facilitadora del proceso, coordinando las sesiones de trabajo y asegurando que la colaboración entre administraciones y universidades avance con fluidez. Su experiencia en la implementación del modelo en Vitoria permite anticipar necesidades, resolver obstáculos y reforzar la calidad técnica de la iniciativa desde el inicio hasta la presentación de resultados.

Esta metodología permitirá a los estudiantes aplicar sus conocimientos en contextos concretos, acompañados por equipos técnicos y académicos, y contribuir a proyectos con impacto directo en la Agenda Canaria 2030.

Con este primer piloto, unicitiES 2030 Canarias da un paso decisivo en la creación de soluciones innovadoras desde la colaboración entre universidades y ayuntamientos, reforzando capacidades locales y contribuyendo a la transformación sostenible de las ciudades canarias.

La iniciativa cuenta con el apoyo y financiación del Gobierno de Canarias y está promovida por REDS-SDSN Spain. Este programa ya se ha implementado previamente en Vitoria, junto a la Universidad del País Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria, con resultados exitosos que han motivado su expansión a las islas.