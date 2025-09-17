Aseguran que si Tenerife acoge la Vuelta se estaría «blanqueando el genocidio con el deporte»

Vídeo RTVC.

El PSOE de Tenerife ha pedido este miércoles al Cabildo de la isla y al Gobierno de Canarias que la próxima Vuelta Ciclista, si participa Israel, no se celebre en Canarias, pues, de lo contrario, se estaría «blanqueando el genocidio con el deporte».

La secretaria general del PSOE en Canarias, Tamara Raya; y la secretaria de organización del partido, Nira Fierro, en declaraciones a los medios de comunicación, han pedido que se excluya al equipo de Israel en la próxima Vuelta Ciclista y, si no fuera así, que no se celebre en Canarias.

Fierro ha denunciado que a la derecha le cueste reconocer que se está cometiendo un genocidio en Gaza, al tiempo que ha enviado un mensaje «absolutamente claro»: El PSOE está «por la paz, por los derechos humanos y en contra de esta barbarie». Ha insistido en que se está hablando de derechos humanos, niños desnutridos y de un asesinato constante al pueblo palestino, por lo que «no podemos permanecer ajenos», ha zanjado.

Nira Fierro, secretaria de organización del PSOE.

En su opinión, las instituciones canarias no pueden blanquear ningún tipo de actitud belicista, genocidio y barbarie que se está cometiendo contra el pueblo palestino.

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, partidario de acoger la prueba deportiva

Estas declaraciones las han hecho después de que el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso (PP) haya ofrecido la isla de Tenerife «y sus garantías de seguridad» para acoger el final de la Vuelta a España de ciclismo en 2026 después de que las protestas contra la participación del equipo Israel-Tech obligasen a suspender la llegada y la entrega de premios el pasado fin de semana en Madrid.

Raya ha anunciado que el PSOE va a presentar una moción en el Cabildo de Tenerife para que se pronuncien al respecto todas las formaciones políticas. Y ha recordado que la vuelta ciclista requiere de inversión pública de cabildos y gobierno para venir a Canarias.

Así, han exigido al presidente de Canarias, Fernando Clavijo; y a la del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que aclaren si «van a blanquear» un genocidio a través del deporte.

Según las dirigentes del PSOE, Dávila debe aclarar a la sociedad tinerfeña si está dispuesta a que participe la vuelta ciclista en esta isla si no se excluye a Israel, tal y como se hizo con Rusia.

Para Raya «la sociedad tinerfeña no se siente para nada representada con lo que ha dicho Lope Afonso» porque, además, «no atiende a una sensación de la ciudadanía, atiende a un interés claramente partidista». A su juicio, condenar la violencia y el genocidio «no tiene ni siquiera color político», algo que no ha hecho el PP de Canarias que «lleva demostrando desde el inicio de esta legislatura que no está en absoluto comprometido con los derechos humanos» con los menores migrantes.

Y Coalición Canaria, ha continuado, «si no hace algo, va a seguir siendo cómplice de esa actitud» que «no representa el sentir de la mayoría de la sociedad canaria, ni siquiera de la de Tenerife».