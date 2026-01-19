La nueva normativa europea de control de pesca aseguran que «es imposible de cumplir», con exigencias «inviables»

Informa: Redacción Informativos RTVC

El sector pesquero de Canarias anuncia un cierre total de sus instalaciones y se moviliza contra la nueva normativa europea, convocando un parón como medida de presión y unidad.

Los pescadores están pendientes de la reunión que mantendrán este lunes en Madrid representantes de las cofradías en la sede de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, frente a la cual se llevará a cabo una concentración de protesta por parte de los pescadores.

Las cofradías protestan contra la nueva normativos europea. Imagen RTVC

El nuevo reglamento de la Unión Europea de pesca ya entró en vigor el pasado 10 de enero y obliga a apuntar cada movimiento en un diario digital, a pesar en el barco toda la captura, sin margen de error, para evitar sanciones, y a avisar con cuatro horas de antelación para volver a puerto. Medidas inviables para los pescadores canarios, aseguran.

El sector pesquero afirma que de mantenerse esta normativa, el sector desaparecerá. Además, advierten que pone en riesgo la seguridad de los pescadores. Sanciones de miles de euros a las que se exponen si incumplen algunos de los nuevos requisitos. Ante este panorama, muchos se plantean abandonar la pesca. Afirman que están acabando con el sector primario.

De no llegarse a un acuerdo, aseguran que las cofradías canarias cerrarán de manera indefinida.

