La audiencia preliminar por los contratos de mascarillas se desarrollará para tratar las nulidades que plantean las defensas de José Luis Ábalos y Koldo García

El Tribunal Supremo tiene previsto celebrar una audiencia preliminar el próximo 6 de febrero para tratar las nulidades que plantean las defensas como paso previo al juicio contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por los contratos de mascarillas del caso Koldo, cuyo inicio se baraja para el mes de abril.

El Supremo celebrará una audiencia previa del juicio contra Ábalos el 6 de febrero. En la imagen, el exministro Jose Luis Ábalos. EFE/J.J. Guillén

Fuentes jurídicas informan de que el presidente del tribunal Andrés Martínez Arrieta ha mantenido este viernes un encuentro informal con las partes para gestionar la celebración del juicio, una vez que el nuevo letrado del ex ministro ha informado al Supremo de que tiene marzo repleto de señalamientos por el caso Púnica.

Y es que el Supremo tenía previsto comenzar el juicio a finales de febrero o principios de marzo, de ahí esta reunión con las partes.

Entre otras cosas, se prevé la celebración el próximo 6 de febrero de una audiencia preliminar, un trámite previo al juicio oral que viene recogido en el artículo 785 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que introdujo el Gobierno por real decreto el pasado año.

Audiencia previa al juicio oral

Se trata de una audiencia anterior al juicio oral para tratar las cuestiones previas, esto es, las partes podrán exponer la posibilidad de conformidades, la competencia del órgano judicial, la vulneración de derechos fundamentales, la existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio, nulidad de actuaciones, así como sobre las pruebas propuestas.

Tras ello se dictará un auto para resolver estas cuestiones y, en caso de seguir adelante y no aceptar las nulidades, ya sí fijar la fecha del juicio que, según las fuentes, sería para después de Semana Santa.

Ábalos y Koldo serán juzgados ante los indicios de que se habrían concertado para obtener «un común beneficio económico» en la contratación pública de empresas captadas por el empresario y presunto comisionista de la trama Víctor de Aldama, aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE como secretario de Organización.

Tanto el exministro como su exasesor están en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre al apreciar el magistrado Leopoldo Puente riesgo «extremo» de fuga ante las elevadas peticiones de pena que afrontan de cara al juicio: la Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones hasta 30 años de cárcel. En cambio para Aldama solicitan 7 años, por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos.

Primer juicio del caso Koldo

Se trata del primer juicio del caso Koldo, que tiene otra pieza abierta en el Supremo por presuntos amaños en adjudicaciones públicas que afecta también al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y varias en la Audiencia Nacional, una de las cuales investiga los pagos en efectivos del citado partido