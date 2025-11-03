Están acusados de presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos

El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama por los contratos de la compra de mascarillas.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto sentar en el banquillo al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama por la parte de la causa centrada en presuntos contratos irregulares de mascarillas.

El instructor ha dictado este lunes (día en que en el Supremo arranca el juicio al fiscal general del Estado por supuesta revelación de secretos) un auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Argumentos judiciales

A lo largo de 47 páginas el juez expone los indicios de delito contra los tres investigados por la rama principal del conocido como caso Koldo, que se desgajó a su vez en una pieza separada donde los tres están también imputados, junto al ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, por el presunto reparto de comisiones en adjudicaciones de obra pública.

El juez apunta a un «concierto de voluntades entre los investigados«, quienes, «aprovechando el cargo» de Ábalos en el Gobierno, «convinieron» que podrían favorecer la contratación pública de ciertas empresas introducidas por Aldama «a cambio del correspondiente beneficio económico» para los tres.