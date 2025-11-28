ES NOTICIA

El Teatro Cuyás lanza este fin de semana un 2×1 en entradas para ‘La Tuerta’

RTVC / Europa PRESS
La iniciativa se enmarca en la apuesta del Teatro Cuyás por acercar al público a la escena y, más concretamente, a propuestas de creación canaria

Imagen archivo RTVC.

El Teatro Cuyás, en Las Palmas de Gran Canaria, ha lanzado este fin de semana una promoción especial de 2×1 en las entradas para las funciones de ‘La Tuerta’, con motivo del Black Friday.

El espectáculo se desarrollará los días 28 y 29 de noviembre, a las 19.30 horas, y la oferta estará disponible tanto en la página web del recinto como en la taquilla del teatro, con precios desde los 12 hasta los 23 euros, para dos personas, según ha informado el Teatro Cuyás en nota de prensa.

La iniciativa se enmarca en la apuesta del Teatro Cuyás por acercar al público a la escena y, más concretamente, a propuestas de creación canaria contemporánea fomentando, en este caso, la asistencia a una obra que «destaca por su importancia en la memoria histórica».

Producción propia

El director artístico del Cuyás, Gonzalo Ubani, indicó que el objetivo de esta iniciativa «es facilitar el acceso del público a la programación de producción propia y también sirve para dar voz» a artistas de Canarias como es el caso de la tinerfeña Aranza Coello.

Dirigida y protagonizada por Aranza Coello, ‘La Tuerta’ se sumerge en la posguerra española desde la mirada de mujeres que sobrevivieron a un «tiempo convulso, reconstruyendo sus memorias desde un espacio marginal como es un burdel». La obra, basada en la novela homónima de María del Mar Rodríguez, propone un viaje íntimo y humano que invita a la reflexión colectiva sobre la memoria, la dignidad y la resiliencia.

Coello expuso que este texto «tiene que permear de alguna forma en la ciudadanía» y se tiene que «hacer una reflexión comunitaria alrededor de esta obra porque está más vigente que nunca» con las guerras actuales.

