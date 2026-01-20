‘La ópera de los tres centavos’ se estrenará en el Teatro Pérez Galdós los días 29 y 30 de enero, para luego emprender una ambiciosa gira nacional

Coque Malla junto al actor Miguel Mars. Imagen cedida Teatro Pérez Galdós

El cantante madrileño Coque Malla protagoniza, junto a un elenco integrado por otros siete actores, la gran producción escénica ‘La ópera de los tres centavos’ que se estrena en el Teatro Pérez Galdós de la capital grancanaria los días 29 y 30 de enero, para luego emprender una ambiciosa gira nacional.

Una producción del Teatro Pérez Galdós, unahoramenos producciones y Barco Pirata Producciones Teatrales en coproducción con el Auditorio de Tenerife, y patrocinio del Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que está dirigido por el canario Mario Vega quien también firma la escenografía, contando con dirección musical de Miguel Malla, quien se pone al frente del septeto que interpreta en directo el libreto de esta trepidante función, cuya trama tiene lugar en un insalubre matadero del sórdido Londres de entreguerras.

Articulada en un prólogo y tres actos, con música de Kurt Weill y libreto de Bertolt Brecht (en colaboración con Elisabeth Hauptmann), la obra se estrenó en la convulsa época de finales de la década de los años 20 del siglo pasado, formulando una feroz y despiadada crítica al capitalismo.

Coque Malla es Mackie Navaja

Coque Malla, el que fuera líder del grupo Los Ronaldos entre 1987 y 1998, asume por vez primera en su carrera artística un papel protagónico encarnando el papel del emblemático gánster y proxeneta Mackie Navaja, en un reparto muy coral en el que también figuran Omar Calicchio, Andrea Guasch, Paula Iwasaki, Carmen Barrantes, Cristina García, Miguel Mars, Pablo Novoa y Néstor Ballesteros.

Mario Vega (Premio Max de las Artes Escénicas en 2022 por la obra ‘Moria’) dirige el que será el cuarto montaje del proyecto escénico Segunda Lectura, un ciclo producido por el Teatro Pérez Galdós, cuya filosofía se sustenta, desde el año 2022, en la revisión de textos magistrales del teatro y de la literatura universal, abordándolos desde una visión contemporánea e innovadora en su puesta en escena.

Según informa un comunicado, en esta producción, que será estrenada igualmente en una función en el Auditorio de Tenerife el día 1 de febrero para la que se han agotado ya las entradas, convierte la escenografía, también diseñada por Mario Vega, en un espacio “donde la moralidad es tan desechable como la carne procesada en el matadero de Peachum, y en cuyo universo despiadado, la delgada línea entre negocio y crimen se diluye, resaltando el mensaje de Brecht sobre la explotación capitalista”, según señala Vega.

Vega ha buscado el distanciamiento brechtiano rompiendo la ilusión teatral con la finalidad de que el espectador reflexione sobre la ironía y la brutalidad del mundo que se representa sobre el escenario. Para ello el director visibiliza en el transcurso de la función los mecanismos teatrales ante los ojos del público alterando el concepto de la denominada ‘cuarta pared’: los actores cambian de vestuario y de escena y los elementos escenográficos son reutilizados de manera funcional y simbólica como parte del juego propuesto.

El vestuario diseñado por Elda Noriega (‘Lehman Trilogy’, ‘Los Santos Inocentes’, ‘Los lunes al sol’ o ’14.4’, entre otros montajes) mezcla la estética de la época con un tono estilizado y simbólico.

La música en directo, otro atractivo del montaje

El humor es la piedra angular de esta notable producción escénica que ya tiene fechas confirmadas en algunos escenarios de ciudades como Bilbao, Murcia, Villena, Elche, A Coruña, Vitoria, Málaga, Valladolid o El Prat de Llobregat. A finales de este año 2026 esta versión de ‘La Ópera de los Tres Centavos’ podrá disfrutarse en Madrid.

La dramaturgia de la obra se distancia de una lectura solemne para sumergirse en la ironía, el sarcasmo y el humor negro. A través de la exageración y la parodia evidencia la hipocresía de los personajes y del sistema que los rige.

Otro de los indiscutibles atractivos del montaje es su música. Los arreglos del librero compuesto en su día por Kurt Weill son obra de Miguel Malla, quien ha compuesto numerosas bandas sonoras para cine, teatro y televisión.

La orquesta que dirige sobre la escena se convierte en un elemento narrativo más, interactuando con los personajes e interviniendo en momentos clave, reforzando el efecto de distanciamiento y permitiendo que la música no solo acompañe la acción, sino que también la comente y la critique. Conforman el octeto Gabriel Marijuan (trompeta y percusión), Daniel Rouleau (saxofón alto, clarinete y flauta), Evgeni Riechkalov (trompeta), Roberto Bazán (trombón y contrabajo), Miguel Malla (saxofón tenor, saxofón soprano y clarinete), Nestor Ballestero (teclado), Pablo Novoa (guitarras y banjo) y Carmen Barrantes (chelo)

Se juega con contraste, desde melodías dulces para letras cínicas, armonías disonantes que generan tensión y cortes abruptos que refuerzan el distanciamiento. La interpretación vocal se aleja de la belleza clásica para adoptar un tono más crudo y expresivo, acercándose al cabaret berlinés de los años veinte.

El libreto

Hay que mencionar que en el libreto de ‘La ópera de los tres centavos’ figuran canciones como ‘Mack the Knife’, quizás la más popular y actualmente un estándar jazzístico que han interpretado Louis Armstrong, Bobby Darin, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Michael Bublé, Robbie Williams, Ray Quinn e innumerables otros, o la pieza ‘Pirate Jenny’, otra canción bien conocida, grabada por Nina Simone, Judy Collins y Marc Almond, y que también fue grabada por Steeleye Span con el título alternativo de ‘The Black Freighter’. También los Pet Shop Boys, Tom Waits y William S. Burroughs han grabado ‘The Second Threepenny Finale’ con el título ‘What Keeps Mankind Alive?’.

Con una puesta en escena grotesca, personajes cínicos y música que desarma cualquier intento de sentimentalismo, esta versión de ‘La ópera de los tres centavos’ nos sumerge en un mundo donde todos juegan sucio para ganar, y donde el humor negro es la única arma contra la desesperanza. No hay que olvidar que Brecht planteó en su día una revisión actualizada de la parodia musical ‘La ópera de los mendigos’, del inglés John Gay, para ofrecer al mundo la versión más cruda del sistema económico capitalista, que el dramaturgo consideró que funcionaba como una gran maquinaria de delito organizado.

Tras su estreno en 1928, ‘La ópera de los tres centavos’ gozó de un éxito fulgurante. El primer año, solo en Alemania, se llevaron a cabo más de cuatro mil funciones en más de 50 teatros. Junto a ‘Madre coraje y sus hijos’ y ‘Vida de Galileo’ son tres de las obras más notables de la producción de Bertolt Brecht.

El compositor alemán de origen judío Kurt Weill, que colaboró con el dramaturgo en ‘Mahagonny’ y ‘Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny’, revolucionó igualmente el teatro musical moderno con su mezcla de sátira social, melodías pegadizas y ritmo. En Broadway, combinando ópera y teatro musical, compuso éxitos como ‘Lady in the dark’ y ‘Street scene’.

Las localidades pueden adquirirse a través de la página teatroperezgaldos.es , así como en la taquilla del en la taquilla del Teatro Pérez Galdós, de 10:00 a 13:00 h, de lunes a viernes y del Auditorio Alfredo Kraus, de 16:00 a 21:00 h también de lunes a viernes.