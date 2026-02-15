Se detectan múltiples pulsos de baja magnitud por el Teide en el entorno de Vilaflor y Guía de Isora, vinculados al movimiento de fluidos en el sistema hidrotermal

El Teide registra un nuevo enjambre sísmico este fin de semana sin indicios de erupción inminente

Durante este fin de semana, el entorno del Parque Nacional del Teide ha vuelto a ser el foco de atención científica tras confirmarse un nuevo enjambre sísmico en la isla de Tenerife. Según los datos recopilados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), entre el sábado 14 y la madrugada del domingo 15 de febrero de 2026, se han detectado decenas de microseísmos concentrados principalmente en las zonas de Vilaflor de Chasna y Guía de Isora.

Los eventos, localizados a profundidades que oscilan entre los 8 y los 15 kilómetros, han presentado magnitudes muy bajas en su inmensa mayoría (entre 0,1 y 1,6 mbLg), culminando con un sismo algo más destacado de magnitud 2,2 registrado bajo el mar, en el Atlántico, a las 03:51 horas del domingo.

Este episodio se enmarca dentro del séptimo enjambre de eventos híbridos que registra Tenerife desde el año 2016. Desde el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) explican que esta sucesión de pulsos y señales de baja frecuencia responde, casi con total seguridad, a la inyección de gases y fluidos magmáticos en el sistema hidrotermal subterráneo de la isla.

Territorio volcanológicamente activo

Al tratarse de un territorio volcanológicamente activo, este «ruido» sísmico evidencia que el sistema del Teide sigue vivo y experimenta procesos normales de reajuste en profundidad, pero no implica un cambio drástico en su comportamiento.

Ante la expectación generada por la cascada de datos sísmicos, los organismos científicos y las autoridades locales han querido lanzar un mensaje de calma a la ciudadanía. Tras las reuniones del comité científico del Pevolca, los expertos han sido categóricos al afirmar que no existe ningún riesgo de erupción volcánica a corto ni a medio plazo.

El sistema de vigilancia mantiene una monitorización permanente las 24 horas del día, confirmando que la situación actual, aunque inusual por la concentración de sismos, entra dentro de la normalidad de una isla volcánica activa.