El temporal arrasa la playa del Puerto de Tazacorte

El Ayuntamiento de Tazacorte reclama un dique porque asegura que con los daños de este temporal de mar se han perdido los 160.000 euros invertidos en el acondicionamiento de la playa

El temporal vuelve a arrasar la playa del Puerto de Tazacorte y el alcalde del municipio, David Ruiz, insiste en que “sin dique marino, no hay playa”. El primer edil reclama una solución definitiva para la playa del Puerto, tras perderse con el temporal los 160.000 euros invertidos en su acondicionamiento. Por su parte, el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, ha trasladado al consistorio que ya se trabaja en el proyecto de reordenación del litoral y pedirá una reunión urgente con Costas del Estado.

Un problema que se repite

El alcalde y concejal de Turismo de Tazacorte, David Ruiz, ha mostrado su frustración e impotencia tras los graves daños ocasionados por el temporal de esta semana en la playa del Puerto de Tazacorte. Recientemente se habían invertido 160.000 euros en trabajos de mejora y acondicionamiento. “Sin el dique marino, no hay playa. Cada año desembolsamos grandes cantidades para mejorar nuestro litoral y el mar se lo lleva en horas”, subraya.

El alcalde afirma que lo ocurrido durante la pasada semana demuestra, una vez más, la “urgente necesidad” en la construcción del dique marino como solución definitiva. Cree que esta sería la medida “que garantice la estabilidad de la playa y proteja la inversión pública”.

Respuesta del Cabildo

En este sentido, Ruiz explica que el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, le ha trasladado que la Institución Insular ya trabaja en el proyecto de reordenación del litoral del Puerto y que, al mismo tiempo, se solicitará de manera inmediata una reunión con la Dirección General de Costas del Estado para abordar la construcción del dique marítimo.

“No podemos resignarnos a que cada temporal borre en pocas horas el esfuerzo económico y humano que realizamos para mantener nuestra playa en las mejores condiciones”, continúa Ruiz.

Por ello, el alcalde insiste en que el pueblo bagañete reclama la construcción de un dique marítimo que proteja lo que es suyo, para “que devuelva la tranquilidad y la alegría de poder disfrutar durante todo el año de la playa”.

“Lo merecemos y ya hemos esperado demasiado”, añade Ruiz, quien recuerda que la playa del Puerto de Tazacorte es uno de los principales recursos turísticos y sociales del municipio y de la isla, además de la playa más soleada de Europa.

A pesar de los daños sufridos, insiste en que desde el Ayuntamiento de Tazacorte “no vamos a rendirnos y seguiremos luchando con más fuerza que nunca por la estabilización definitiva de nuestra playa”.