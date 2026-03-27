Las obras del proyecto del tercer carril entre Guamasa y el Aeropuerto de Los Rodeos podrán comenzar antes del verano

El tercer carril entre Guamasa y el aeropuerto del norte de Tenerife estará operativo en tres años. EP

Las obras del proyecto del tercer carril entre Guamasa y el Aeropuerto de Los Rodeos, que prevén aliviar los problemas de tráfico en la Autopista del Norte (TF-5), podrán comenzar antes del verano, tras la previsible adjudicación de trabajos durante el mes de abril.

Así lo ha detallado el consejero de Carreteras del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, en una rueda de prensa del presentación del proyecto, a la que también han asistido el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el vicepresidente Manuel Domínguez; la presidenta insular, Rosa Dávila; el vicepresidente insular, Lope Afonso, así como el primer teniente de alcalde , Badel Albelo.

El proyecto contará con una inversión total de 66,4 millones de euros y 35 meses de plazo de ejecución una vez comiencen las obras. Consistirán en la habilitación de un tercer carril en sentido descendente, entre el kilómetro 11 y 15 de la Autopista, y la actuación en tres enlaces –Guamasa, Aeropuerto Norte y San Lázaro–con las que se prevé aumentar hasta en un 50% la capacidad actual y dotar de fluidez a un tráfico que sufre de importantes retenciones.

La obra, que comenzó a diseñarse desde 2018, salió a licitación a finales del pasado año 2025, y «en breve» –con la previsión de que pueda ser «en abril»– se tendrá la propuesta de adjudicación para mejorar la «fluidez, seguridad y funcionalidad» de una Autopista Norte, por la que pasan a diario unos 110.000 vehículos.

Un «paso decisivo»

En rueda de prensa, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha destacado el «paso decisivo» dado entre las administraciones implicadas –Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de La Laguna– en sacar este proyecto adelante a través del «esfuerzo común y la colaboración». «Se trata de una infraestructura crucial, que responde a los atascos de la isla, al tiempo y la dificultad que ya supone desplazarse. Hablamos de un tramo de vía por la que cada día circulan unos 110.000 vehículos, y que ya se queda pequeña para la demanda que soporta», ha señalado la presidenta insular.

Por su parte, Lope Afonso ha celebrado la importancia de este proyecto frente a un problema «conocido y padecido» por los tinerfeños, las retenciones en la TF-5, y que ya no solo afectaría a la «calidad de vida y salud» de los conductores, sino también a las empresas de la isla y de los servicios públicos esenciales, que han debido de emprender medidas ante los atascos en horas punta. «Hablamos de satisfacción de la batalla contra la incapacidad, del trabajo por mejorar la movilidad y reducir desplazamientos innecesarios, pero también de mejorar el sistema viario en la isla».

El director técnico del proyecto, Emilio Grande, ha señalado que las actuaciones de esta obra comprenderán el tramo establecido entre los puntos kilométricos 11 y 15 de la autopista norte, y consistirán en agregar un tercer carril en sentido descendente, mejorando los enlaces a la altura de Guamasa, Aeropuerto Norte y San Lázaro.

Demandas locales

Desde el Ayuntamiento de La Laguna, el primer teniente de alcalde, Baldel Albelo, se ha congratulado de los avances de un proyecto sobre el que se espera que tenga «la menor afección» en los ciudadanos durante su ejecución. En paralelo, ha aprovechado la ocasión para solicitar a las administraciones insular y regional apoyo inversor para sacar adelante otros proyectos «fundamentales», como la variante de la TF-5, el soterramiento de la autopista a su paso por el casco urbano de La Laguna y el proyecto de doble túnel de la Gorgolana, para desbloquear las «continuas retenciones» en la comarca nordeste.

Sobre el soterramiento de la TF-5, el consejero regional, Pablo Rodríguez, ha destacado el planteamiento de un estudio alternativo por parte del Gobierno regional para avanzar en esta iniciativa desde el punto de vista técnico. «Tendremos un documento que nos permita planificar, como nos pide el Ayuntamiento y Cabildo, para el futuro».

Y preguntado por el proyecto de la variante de La Laguna, el representante del Ejectutivo regional ha advertido que no tiene «todos los parabienes» para poderse licitar, y dada esas circunstancias, han priorizado el proyecto del tercer carril en la TF-5, fruto de una «extraordinaria colaboración» interadministrativa.

Ha detallado que, en los pliegos del proyecto, la obra tiene la consideración de no perder la capacidad de la vía durante la ejecución de las actuaciones, de forma que se mantendrán los actuales dos carriles para generar las menores afecciones a los conductores.

Una obra «necesaria»

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y vicepresidente regional, Manuel Domínguez, han coincidido en la «necesidad» de una obra que llega para dar una «solución real» a un problema de atascos que lleva prolongándose en el tiempo. Clavijo ha recordado, además, que frente al reto de la movilidad en Canarias no solo se precisarán de infraestructuras, sino de otras medidas complementarias que ya se ejecutan, como la apuesta por el transporte gratuito, que ya supone a la comunidad autónoma un gasto total de 150 millones de euros.

La obra del tercer carril, en sentido descendente, en la TF-5 conllevará, como es previsible, expropiaciones, en concreto en 8.000 metros cuadrados de los comprendidos en el proyecto, parte de ellos de titularidad de Aena, lo que conllevaría la firma de un protocolo para el uso de los mismos. Sin embargo, en el 90% del tramo de obras comprendido en las obras se estaría actuando sobre dominio público.

Como novedad de la actuación, el proyecto contemplará la creación de diversos tanques de tormentas, depósitos subterráneos que servirán para almacenar el agua de las lluvias y que dotarán a la vía de mayor seguridad. Se trataría de la primeras infraestructuras de este tipo en el archipiélago, y supone una alternativa de drenaje territorial a los tradicionales cauces, que en la zona ya estarían «costreñidos».