`La Lucha es la película de Jose Alayón que presenta su preestreno en Tenerife el 27 de enero con la presencia de su equipo y figuras de la lucha canaria

El Terrero Insular Mencey Tegueste acogerá el próximo 27 de enero, a las 19.30 horas, el preestreno en Tenerife de La Lucha, segundo largometraje del director canario Jose Alayón.

Será la primera vez que un terrero de lucha canaria se transforme en sala de cine para una proyección de ficción, en una cita única que une deporte, tradición y cine.

El Terrero Insular Mencey Tegueste se convierte en cine para el preestreno de `La Lucha´

Estreno oficial, el 30 de enero

El acto contará con la presencia del director, parte del equipo artístico y técnico, y los protagonistas de la cinta, entre ellos Tomasín Padrón y Yazmina Estupiñán. La velada incluirá además una intervención del colectivo Abubukaka antes de la proyección.

Tras su recorrido por festivales internacionales y antes de su estreno en salas el 30 de enero, La Lucha se presenta ante el público tinerfeño como un homenaje a la lucha canaria y a los vínculos familiares, en un escenario cargado de simbolismo.