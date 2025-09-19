Televisión Canaria participa en ‘La Lucha’, una película del director canario José Alayón que se proyectó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián

El cine canario regresa a San Sebastián con ‘La Lucha’

El cine de las Islas vuelve a tener presencia en uno de los certámenes más prestigiosos del panorama internacional. Esta mañana, en el arranque del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, se proyectó ‘La Lucha’, la más reciente película del director canario José Alayón.

La cinta propone un viaje íntimo y emotivo a través de una historia familiar que toma como eje la lucha canaria, disciplina que se erige como metáfora de unión y resistencia en tiempos de cambio.

La Lucha cuenta además con la participación de Televisión Canaria, lo que refuerza el compromiso de la radiotelevisión pública con el desarrollo y la proyección del sector audiovisual en el archipiélago.

‘Abril, hoy no es invierno’

Canarias también ha estado presente en el festival con ‘Abril, hoy no es invierno’. Cuenta la historia real de una joven con parálisis cerebral prostituida durante años por su propia familia en Canarias. El cortometraje documental de Mabel Lozano que abrió este viernes la sección Made in Spain del Festival de San Sebastián.