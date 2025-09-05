En Canarias, el primer fin de semana de septiembre en llega con la influencia de una masa de aire cálido procedente del contiene africano que, sobre todo, afectará a la provincia oriental

Informa RTVC.

Este fin de semana subirán las temperaturas y entrará ligera calima en altura. Este sábado veremos menos nubes que hoy por el norte de las islas, en el sur y en la cumbre estará despejada y con calima en altura. Y el domingo por la tarde podría darse cierta inestabilidad, precisamente por la interacción de esa masa de aire cálido con otra mucho más húmeda y fresca que llegará desde el atlántico.

El viento seguirá soplando con intensidad en la costa del nordeste, en medianías será del sureste flojo.

Las temperaturas irán en ascenso en medianías y se superarán los 30 grados en la mitad sur de las islas centrales y hacia Fuerteventura. El domingo en Gran Canaria podrían llegar incluso a los 34.

El estado de la mar mejorará de cara al domingo, las olas rondarán por el norte el metro y medio de altura y habrá marejadilla en el sur.

Grafía RTVC.

El tiempo por islas

El Hierro: Habrá menos nubes este sábado, como mucho en la cara norte por la mañana. Las temperaturas máximas llegarán a los 23 grados en Valverde. Seguirá el viento en los extremos.

La Palma: Los alisios se seguirán notando en el noroeste y sureste de la isla. Se verán nubes dispersas salpicando el este. Las temperaturas irán de los 20 a los 26 grados en la capital.

La Gomera: Las nubes perderán consistencia en el norte e interior. El viento seguirá soplando con intensidad y las temperaturas se moverán entre los 23 y los 28 grados en San Sebastián.

Tenerife: Pocas nubes en el norte, el resto estará despejado con alisios puntualmente fuertes en los extremos y calima en altura. Temperaturas de 30 grados en la capital.

Gran Canaria: La panza de burro perderá consistencia en el norte se abrirán claros y se reducirá la nubosidad. Calima en altura y temperaturas en el interior sur de más de 32 grados.

Fuerteventura: Calor y calima con valores de más de 30 grados en el sur de la isla. Las únicas nubes se verán por la mañana en el oeste y sur y desaparecerán después. El viento amainará.

Lanzarote: Menos viento y menos nubes como mucho a primera hora por el oeste que tenderán a desaparecer. Temperaturas máximas de 29 grados en la capital. Ligera calima.

La Graciosa: Cielos despejados gran parte del día, sin viento y valores en el termómetro rondando los 27 grados. Calima en el horizonte y mejores condiciones en el mar.