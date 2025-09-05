ES NOTICIA

El Tiempo de Canarias | Más calor para el fin de semana

En Canarias, el primer fin de semana de septiembre en llega con la influencia de una masa de aire cálido procedente del contiene africano que, sobre todo, afectará a la provincia oriental

Este fin de semana subirán las temperaturas y entrará ligera calima en altura. Este sábado veremos menos nubes que hoy por el norte de las islas, en el sur y en la cumbre estará despejada y con calima en altura. Y el domingo por la tarde podría darse cierta inestabilidad, precisamente por la interacción de esa masa de aire cálido con otra mucho más húmeda y fresca que llegará desde el atlántico.

El viento seguirá soplando con intensidad en la costa del nordeste, en medianías será del sureste flojo.

Las temperaturas irán en ascenso en medianías y se superarán los 30 grados en la mitad sur de las islas centrales y hacia Fuerteventura. El domingo en Gran Canaria podrían llegar incluso a los 34.

El estado de la mar mejorará de cara al domingo, las olas rondarán por el norte el metro y medio de altura y habrá marejadilla en el sur.

El tiempo por islas

El Hierro: Habrá menos nubes este sábado, como mucho en la cara norte por la mañana. Las temperaturas máximas llegarán a los 23 grados en Valverde. Seguirá el viento en los extremos.

La Palma: Los alisios se seguirán notando en el noroeste y sureste de la isla. Se verán nubes dispersas salpicando el este. Las temperaturas irán de los 20 a los 26 grados en la capital.

La Gomera: Las nubes perderán consistencia en el norte e interior. El viento seguirá soplando con intensidad y las temperaturas se moverán entre los 23 y los 28 grados en San Sebastián.

Tenerife: Pocas nubes en el norte, el resto estará despejado con alisios puntualmente fuertes en los extremos y calima en altura. Temperaturas de 30 grados en la capital.

Gran Canaria: La panza de burro perderá consistencia en el norte se abrirán claros y se reducirá la nubosidad. Calima en altura y temperaturas en el interior sur de más de 32 grados.

Fuerteventura: Calor y calima con valores de más de 30 grados en el sur de la isla. Las únicas nubes se verán por la mañana en el oeste y sur y desaparecerán después. El viento amainará.

Lanzarote: Menos viento y menos nubes como mucho a primera hora por el oeste que tenderán a desaparecer. Temperaturas máximas de 29 grados en la capital. Ligera calima.

La Graciosa: Cielos despejados gran parte del día, sin viento y valores en el termómetro rondando los 27 grados. Calima en el horizonte y mejores condiciones en el mar.

