Este jueves el tiempo en Canarias estará marcado por un descenso de temperaturas gracias a la entrada del viento alisio

Toda la actualidad meteorológica en Canarias al detalle

Este jueves seguirán bajando las temperaturas, descenso que será más notable en medianías y cumbres. Aun así, quedarán máximas locales de 35 – 36ºC en las medianías del Sur de Gran Canaria, o entre 32 – 34ºC en el resto de islas. En ambiente más suave se mantendrá en zonas bajas del Norte.

En el cielo veremos algunas nubes, de tipo bajo por el Norte a menos de 600 – 700m. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, con ligera calima. Y se podrá generar algún intervalo de evolución en cumbres de Tenerife o de Gran Canaria.

Además, habrá viento del Nordeste moderado en costas, con intervalos fuertes en las zonas habituales de aceleración del alisio. Será variable flojo en cumbres, tendiendo al Oeste flojo, moderado en El Teide. Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas del Sur, y la marejada en el resto con olas 1 – 1,5m

El tiempo en Canarias para el jueves 14 de agosto de 2025/ RTVC

El tiempo por islas

EL Hierro: Intervalos nubosos en zonas bajas del Norte. Sol y ligera calima en el resto. Temperaturas algo más bajas, y viento alisio con intervalos fuertes en la costa.

La Palma: Nubes bajas en puntos del Norte y Este a menos de 700m, y mucho sol en el resto con calima. Habrá temperaturas máximas locales 32 – 34ºC por el Oeste.

La Gomera: Salvo algunas nubes bajas por el Norte, numerosas horas de sol con calima en altura. Temperaturas en ligero descenso, máximas locales 32 – 34ºC.

Tenerife: Intervalos nubosos por el Norte y Nordeste a menos de 700m. Sol y calima en el resto, con intervalos de evolución en Las Cañadas. Temperaturas más bajas, máximas 23 – 33ºC. Y viento alisio moderado en costas, del Oeste flojo en cumbres.

Gran Canaria: Panza de burro por el Norte a menos de 600m, sobre todo, a primeras y últimas horas. Sol en el resto con ligera calima en altura. Temperaturas en ligero descenso, máximas locales 35 – 36ºC en medianías del Sur, Oeste y en las cumbres.

Fuerteventura: Nubosidad baja en zonas costeras del Oeste, y mucho sol con calima en el resto. Temperaturas en ligero descenso, y viento del Norte fuerte en Jandía.

Lanzarote: Intervalos nubosos por el Norte y mucho sol en el resto, con ligera calima en altura. Temperaturas veraniegas, y viento del Norte-Nordeste moderado.

La Graciosa: Predominio de los intervalos nubosos, con temperaturas algo más suaves, y viento del Norte-Nordeste 20 – 30km/h.