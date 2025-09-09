Este miércoles se espera un tiempo en Canarias con cielos nubosos por el norte de las islas y algo de lluvia débil, dispersa y ocasional, al menos en las medianías

Informa RTVC.

Este miércoles predominarán los cielos nubosos por el norte de las islas, nubosidad baja que podrá dejar algo de lluvia débil, dispersa y ocasional, al menos en las medianías. En el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas apenas cambiarán, salvo ligeros descensos en cumbres, valores diurnos 23 – 29ºC en costas.

Viento del nordeste moderado a todos niveles, fuerte con intervalos de muy fuerte en costas expuestas al alisio, rachas 60 – 80km/h.

Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas del sur, la marejada a fuerte marejada en el resto, y olas 1 – 2m de altura.

Grafía RTVC.

Por islas

El Hierro: Cielos nubosos por la cumbre, el Norte y extremo Nordeste, y mucho sol en el resto. Temperaturas suaves, y viento del Nordeste con intervalos de muy fuerte.

La Palma: Muchas nubes por el Norte y Este con algo de lluvia débil en medianías. Intervalos nubosos en el resto. Viento alisio mod. en costas, y temperaturas suaves.

La Gomera: Nubes bajas por el Norte y parte de la cumbre, sin descartar unas gotas. Sol por el Sur. Temperaturas agradables en costas, y viento del Norte racheado.

Tenerife: Veremos muchas nubes por el norte, sin descartar algo de lluvia débil y dispersa en medianías del Nordeste. En el resto lucirá el sol. Temperaturas en ligero descenso en cumbres, y viento del Nordeste moderado a fuerte en la costa Sureste.

Gran Canaria: Abundante nubosidad baja por el Norte y la capital, con algo d elluvia débil en medianías. En el resto, cielos poco nubosos. Temperaturas suaves. Y viento del Nordeste moderado a fuerte, más intenso en costas Sureste y Oeste.

Fuerteventura: Predominio de los cielos nubosos y tendiendo a poco nubosos, con temperaturas agradables, máximas 23 – 27ºC. Y viento alisio moderado a fuerte.

Lanzarote: Intervalos nubosos por el Norte y Oeste, más compactos a primeras y últimas horas. Tiempo soleado en el resto, temperaturas sin cambios, y viento alisio moderado

La Graciosa: Intervalos nubosos a primeras y últimas horas, ratos de sol. Temperatura máxima de 25ºC en Caleta de Sebo, y viento del Nordeste 25 – 40km/h.