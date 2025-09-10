Este jueves se esperan lluvias débiles en el norte y medianías y temperaturas entre 23 – 29ºC en las costas de Canarias

Informa RTVC.

Este jueves aumentará la probabilidad de lluvias débiles por el norte de las islas, especialmente en las medianías a primeras y últimas horas. En el resto de zonas, predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas apenas cambiarán, salvo ligeros ascensos en cumbres, valores diurnos 23 – 29ºC en costas.

Viento del nordeste moderado a todos niveles, con intervalos de fuerte en costas expuestas al alisio, rachas 60 – 70km/h.

Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas del sur, la marejada a fuerte marejada en el resto, y olas 1,5 – 2,5m de altura.

Grafía RTVC.

Por islas

El Hierro: Cielos nubosos por la cumbre, el norte y extremo nordeste, sin descartar algunas lloviznas. Temperaturas suaves, y viento alisio moderado a fuerte.

La Palma: Abundante nubosidad baja por el Norte y Este con algo de lluvia débil en medianías. Intervalos nubosos en el resto. Viento del Nordeste intenso en la costa.

La Gomera: Nubes bajas por el Norte y parte de la cumbre con algo de lluvia débil. Sol por el Sur. Temperaturas agradables en costas, y viento del Norte-Nordeste moderado.

Tenerife: Muchas nubes por el norte con algo de lluvia débil en las medianías, especialmente en las del nordeste En el resto lucirá el sol. Temperaturas en ligero ascenso en cumbres, y viento del Nordeste moderado a fuerte en la costa.

Gran Canaria: Abundante nubosidad baja por el norte y la capital, con algo de lluvia débil en medianías. En el resto tiempo soleado. Temperaturas agradables, 23 – 29ºC máxima. Y viento alisio moderado a fuerte, más intenso en costas sureste y oeste.

Fuerteventura: Predominio de los cielos nubosos por el Norte y poco nubosos en el resto, con temperaturas suaves, máximas 23 – 27ºC. Y viento alisio moderado..

Lanzarote: Intervalos nubosos por el norte y oeste, más compactos a primeras y últimas horas. Numerosas horas de sol por el sur y la capital, con algo de viento.

La Graciosa: Intervalos nubosos a primeras y últimas horas, ratos de sol. Temperatura agradables, y viento del Nordeste moderado con algún intervalo fuerte.