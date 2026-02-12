Esperamos restos de un frente muy fragmentado que durante las horas centrales del día podría dejar alguna gota por el norte de las islas más montañosas

El tiempo en Canarias | Aumenta el viento y bajan las temperaturas

Llegan algunos cambios en el tiempo para los próximos días, a partir de este viernes esperamos la visita de los restos de un frente muy fragmentado que durante las horas centrales del día podría dejar alguna gota por el norte de las islas más montañosas, nada importante, e incluso en la vertiente oeste de Fuerteventura y Lanzarote. Se disiparán con rapidez.

A partir de ahí el protagonismo lo tendrá el viento, soplará de componente norte para girar a nordeste e irá ganando intensidad conforme avance el día. Las rachas durante los próximos días podría superar los 70-80 km/h. Las temperaturas irán en descenso moderado durante este viernes y se recuperarán a partir del lunes. El estado de la mar será de fuerte marejada con olas que podrían llegar a los 2.5 metros de altura en las costas del norte y que rondarán 1 metros en las del sur. En canales entre islas habrá fuerza 7.

Previsión por islas

El Hierro: Este viernes esperamos nubes al norte, sin más y viento que ganará fuerza por la tarde. Las temperaturas bajarán e irán de los 12 a los 16 grados en Valverde.

La Palma: Las rachas ganarán intensidad por el noroeste y sureste de la isla. Las nubes más compactas se situarán en el norte y alguna gota se podría escapar. Hará más frío.

La Gomera: La intensidad podría superar los 80km/h en el noroeste y mitad este. Las nubes serán más visibles por la mañana en el norte e interior y luego se irán retirando. Refrescará

Tenerife: No se descarta la niebla a primera hora y hacia el mediodía. Podría caer alguna gota en esa vertiente. En el sur habrá sol. El viento ganará fuerza en los extremos y hará más frio.

Gran Canaria: Las temperaturas oscilarán entre los 17 a los 21 grados. Las nubes serán más en la mitad norte y ahí podría dejar alguna llovizna. El viento soplará a última hora con intensidad.

Fuerteventura: Amanecer gris que tenderá a abrirse por la tarde. Antes de eso podría dejar alguna gota en la cara oeste. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 22 grados.

Lanzarote: Primeras horas con nubes y puede que alguna gotita por el oeste, nada importante. Las temperaturas variarán entre los 16 y los 21 grados en Arrecife y el viento arreciará.