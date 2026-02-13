No se prevé precipitación, aunque no son descartables lloviznas en la zona de estancamiento de las nubes con el relieve

Sábado de temperatura invernal, con nubes, sol y viento

Este sábado el cielo estará nuboso en Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura, el norte y este de La Palma y en el norte de las otras islas. Las nubes se situarán a menos de 1300 – 1400 m y no se prevé precipitación, aunque no son descartables lloviznas en la zona de estancamiento de las nubes con el relieve. En el resto del archipiélago lucirá el sol.

Las temperaturas serán de invierno, las máximas en la costa oscilarán entre 18 y 24º C. El viento soplará del nordeste, moderado a fuerte, y con probables rachas locales que alcanzarán y superarán los 70 – 80 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las cumbres de Gran Canaria, La Gomera, Tenerife y La Palma, y en la costa y medianía baja del sureste y noroeste de estas islas y del Hierro. En el mar se prevé viento alisio fuerza 6 – 7 (39 – 61km/h), fuerte marejada a mar gruesa y mar de fondo del noroeste de 1 – 2 m.

Previsión por islas

El Hierro: Nubes bajas en el norte y nordeste de la isla. Temperaturas frías. Rachas de viento muy fuertes, que alcanzarán o superarán localmente los 80 km/h.

La Palma: Sol, salvo en el norte y este a menos de 1400 m donde predominarán las nubes. Rachas de viento muy fuertes en Garafía, El Paso, y Fuencaliente.

La Gomera: Nubosidad a menos de 1400 m por el norte. Rachas de viento que alcanzarán o superarán los 70 – 80 km/h en la cumbre, en Vallehermoso y en San Sebastián de La Gomera.

Tenerife: Tiempo soleado frío, salvo en el norte a menos de 1300 – 1400 m donde estará nuboso. Jornada ventosa en el sureste (de Candelaria a San Miguel) y en el macizo de Teno.

Gran Canaria: Cielo nuboso en el norte a menos de 1400 m y despejado en el resto. Viento alisio moderado a fuerte y con rachas muy fuertes en el sureste, el noroeste y la cumbre.

Fuerteventura: Intervalos nubosos y temperaturas de invierno, la máxima no superará los 22º C. Viento del nordeste moderado con intervalos y rachas localmente fuertes.

Lanzarote: Abundante nubosidad por la mañana, mediodía y tarde con grandes claros. Temperaturas frescas. Viento alisio moderado a fuerte y racheado.