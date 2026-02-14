ES NOTICIA

El tiempo en Canarias | Domingo poco nuboso con llegada de calima

Es probable polvo en suspensión a partir de las últimas horas de la segunda mitad del día en altura donde será más notable en medianías del interior

Este domingo predominará los cielos poco nubosos o despejados, salvo en las vertientes norte y noreste de las islas más montañosas donde habrá intervalos nubosos entre los 1000-1300 m. Es probable polvo en suspensión a partir de las últimas horas de la segunda mitad del día en altura donde será más notable en medianías del interior, en general serán ligeras.

Las temperaturas seguirán siendo invernales y no experimentarán grandes cambios, salvo un ligero ascenso en zonas del interior para las máximas. El viento soplará del noreste moderado a fuerte que rolará a componente Este al final del día. Habrá rachas muy fuertes en cumbres y en extremos de islas, noroeste y sureste. Irá amainando por la tarde. En El Teide soplará de componente este y cambiará a componente sur por la tarde. Hay aviso amarillo por rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas 80-90km/h. Esto motiva a activar la prealerta por vientos en toda la comunidad. En el mar, habrá mar combinada del norte o nordeste con olas 2-3m en costas abiertas al N y en el litoral oeste y norte de Lanzarote y La Graciosa podrá superar los 4 m. En el resto de las costas predominará la fuerte marejada. También la AEMET ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros de fuerza 7 (50 – 61 Km/h).

Previsión por islas

  • El Hierro: Nubes bajas en cantidad variable en el norte de la isla. Viento fuerte del noreste con rachas muy fuerte que pueden superar los 70 Km/h en los extremos. Temperaturas frescas.
  • La Palma: Predominio del sol salvo en la vertiente norte donde habrá intervalos nubosos. El viento soplará fuerte del noreste con rachas que podrán superar los 80 Km/h en cumbres y vertientes expuestas. Temperaturas que oscilarán entre los 15 y 21 grados en la capital.
  • La Gomera: Nubosidad por debajo de los 1300 m en el norte e interior. En el resto predominará el sol y rachas de viento fuertes en cumbres y en Valle Gran Rey y San Sebastián de La Gomera.
  • Tenerife: Jornada con cielos despejados salvo en el norte y noreste con nubosidad a menos de 1300 m. Viento del noreste moderado y de componente E en El Teide. Probables rachas muy fuertes en extremos sureste y noroeste. Temperaturas frescas.
  • Gran Canaria: Manto nuboso en el norte y noreste por debajo de los 1300 m. Viento alisio fuerte con rachas muy fuertes en el sureste, noroeste y cumbre. Temperaturas máximas que rondarán los 20-23 grados en zonas costeras.
  • Fuerteventura: Jornada soleada con presencia de ligera calima a últimas horas de la tarde. Viento fuerte del noreste con rachas muy fuertes en el interior que amainará en la segunda mitad del día. Temperaturas frescas.
  • Lanzarote: Cielos despejados con temperaturas máximas que no superarán los 23 grados. El viento soplará fuerte del noreste con rachas muy fuertes por la mañana que superarán.
  • La Graciosa: Tiempo soleado y agradable y temperaturas frescas. El viento soplará del noreste fuerte con probables rachas de viento muy fuertes por la mañana. Probable calima ligera por la tarde.

