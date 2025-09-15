Este martes, 16 de septiembre, continuarán subiendo las temperaturas en todas las islas

Este martes continuarán subiendo las temperaturas. Las máximas en medianías del norte de las occidentales podrán subir de 5-8 ºC y de 3-5 ºC en interiores del norte de orientales. Estas >34-36 ºC en Gran Canaria, y entre 32-34 ºC en el sur del resto.

En algunos municipios del sur se dormirá a más de 26 ºC. Predominará el sol y la calima en medianías y cumbres. Habrá intervalos de nubes altas en las islas occidentales y algunas bajas por el norte.

Viento Norte-Noreste moderado en costas, con intervalos fuertes en las expuestas. En medianías, flojo con intervalos moderados de componente este. En cumbres girará al Sureste. El viento perderá fuerza, y será más intenso en litorales del noroeste. Y en el mar, fuerte marejada en costas del norte, mar de fondo de componente norte >2-2,5m. En el sur, marejada, con olas >1m.

Previsión isla por isla

El Hierro: En el norte, intervalos de nubes bajas. En el resto, habrá nubes altas y calima ligera en altura. Las temperaturas más altas superarán los 32 ºc en el sur. De madrugada, rachas fuertes en el oeste y sureste.

La Palma: Rachas máximas ≤ 70 km/h en litorales del noroeste y sureste. Predominarán los intervalos de nubes medias y altas. Habrá un aligera calima en al tura y las temperaturas rondarán los 34 ºC en el oeste.

La Gomera: Salvo en el norte, en el resto las temperaturas máximas podrán superar los 32-34 ºC. En el norte habrá algunos intervalos de nubes bajas. Destacará el sol y el polvo en suspensión.

Tenerife: Durante la mañana, nubes altas en el noreste. Por la tarde algunas bajas en el norte. Calima ligera en medianías y cumbres. Temperaturas máximas 34-36 ºC en el sur. Las rachas más intensas ocurrirán de madrugada y a primeras horas.

Gran Canaria: En el noroeste y sur rachas fuertes todo el día. Celos despejados, salvo algunas nubes en litorales norte. Calima, especialmente en medianías y cumbres. Salvo en el noreste y cumbres, las temperaturas superarán los 32-36 ºC.

Fuerteventura: En el sur y oeste las temperaturas máximas podrán superar los 34-36 ºC. Cielos despejados en toda la isla y calima, más significativa por la tarde. En el oeste se prevén fuertes rachas de viento.

Lanzarote: Intervalos de nubes bajas en el norte. En el resto, cielos despejados y polvo en suspensión, especialmente en interiores y en altura. Las temperaturas máximas en el sur e interiores >32-34 ºC.

La Graciosa: Intervalos de nubes bajas, poco compactas a lo alrgo del día. Habrá más horas de sol. Polvo en suspensión en altura. La temperatura máxima en Caleta del Sebo rondará los 28 ºC.